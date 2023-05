Michael Douglas évoque sa propre mort et la manière dont il compte profiter du temps qui lui reste

Dans un entretien avec le magazine France Dimanche, Michael Douglas s’est exprimé sur la suite de sa carrière et son rapport à la mort. Et de ce que cela signifie pour le temps qui lui reste à vivre.

Une leçon de vie. Récompensé par une Palme d’or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière lors du Festival de Cannes, Michael Douglas s’est imposé comme une légende du cinéma tout au long d’une carrière qui se poursuit depuis plus de cinq décennies. Le comédien de 78 ans a profité de son passage dans l’Hexagone pour répondre aux questions du magazine France Dimanche au cours d’un entretien particulièrement touchant durant lequel il évoque sa propre mort. Et ce que cela a changé dans son rapport aux autres.

«Je suis devenu réaliste ! Je sais qu'il me reste peut-être quinze ans à vivre. Croyez-moi, je sais comment je vais profiter de ce temps et surtout avec qui ! Quand vous atteignez un certain âge, vous prenez conscience que le compte à rebours a commencé. Traduction : on est plus sélectif, on va droit au but, on évite de faire des circonvolutions stériles !», explique-t-il.

Michael Douglas en a profité pour donner des nouvelles de son état de santé, lui qui avait révélé en 2010 être atteint d’un cancer de la gorge. «Je dois m'astreindre à un contrôle médical chaque année ! Il y a quelque temps, on a découvert une tumeur. Mais elle était bénigne et a été retirée facilement», précise celui qui aimerait que le monde se montre encore patient avant de le qualifier de légende. «Le mot légende s'applique plus facilement aux morts. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis encore bel et bien vivant !», dit-il.