Paris Hilton : son chihuahua Harajuku Bitch décède à l'âge de 23 ans

Paris Hilton vient d’annoncer le décès son célèbre chihuahua, connu sous le nom d’Harajuku Bitch. L’animal était âgé de 23 ans. La jeune héritière lui a rendu un hommage émouvant sur les réseaux sociaux.

La fin d’une époque. Pendant plus de la moitié de sa vie, Paris Hilton a pu compter sur la présence de son chihuahua, Harajuku Bitch, pour lui apporter un peu de réconfort. C’est avec une immense tristesse que la jeune femme de 42 ans a annoncé sur son compte Instagram le décès de son compagnon à quatre pattes.

«Aujourd’hui, mon coeur se brise au moment de dire au revoir à mon précieux chihuahua, Harajuku Bitch. Pendant 23 années incroyables, elle a rempli ma vie d’amour, de loyauté, et de moments inoubliables. Elle a vécu une longue, belle, et iconique existence (…). Les mots ne peuvent exprimer l’immense douleur que je ressens actuellement. Elle était plus qu’un animal de compagnie, elle était un membre de ma famille, une amie loyale qui était toujours là à travers les aléas de l’existence», peut-on lire en légende.

Le message posté par Paris Hilton est accompagné par une série de photographies de l’animal. Un moment d’autant plus difficile pour la jeune femme que, l’an dernier, elle avait perdu un autre chihuahua, Diamond Baby, qui s’était échappé, et qui n’a jamais été retrouvé depuis malgré la «grosse récompense» promise par Paris Hilton à quiconque retrouverait son chien.