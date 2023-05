Camille Combal se confie sur sa maladie génétique, la greffe de cornée et les interdictions qui vont avec

L’animateur Camille Combal a fait de nouvelles révélations sur la maladie génétique dont il est atteint, laquelle l’avait déjà contraint en 2015 à subir une première greffe de la cornée.

Une nouvelle intervention chirugicale est nécessaire. Invité du podcast du Parisien, Camille Combal a évoqué la maladie génétique qui l’affecte : le kératocône, une déformation de la cornée qui peut progresser et devenir de plus en plus handicapante. «C'est une maladie génétique, que j'ai de naissance, qui peut être assez courante, qu'il n'était pas du tout possible de traiter avant. Aujourd'hui, ils y arrivent avec les greffes de la cornée», a-t-il expliqué.

Alors que son œil gauche a été greffé en 2015, Camille Combal fait savoir qu’il n’en a pas fini avec le bloc opératoire. «Il faut que je fasse le droit maintenant, j'ai l'autre œil à greffer. Mes deux yeux sont atteints donc il faut que je fasse le deuxième», a dit celui qui vient de faire ses débuts de comédien dans la série «Besoin d’amour», à voir actuellement sur OCS.

L’animateur de «Mask Singer» souhaite sensibiliser le public sur l’importance du don d’organes. «J'essaie de sensibiliser au maximum. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est très, très important», a-t-il souligné, relevant au passage que «les choses ont un peu changé, maintenant on est donneur quoi qu'il arrive, sauf si on ne le souhaite pas et alors il faut le préciser».

Le présentateur a fait savoir qu’il lui était interdit de pratiquer certaines activités depuis sa greffe. «Il y a une charte quand on reçoit un organe de quelqu’un. Moi c'est les yeux, et bien je ne dois pas faire de plongée, je ne dois pas me battre avec quelqu'un dans la rue, etc…», a-t-il confié.