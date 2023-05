Mort de Tina Turner : qui sont les héritiers de la «Reine du rock'n'roll» ?

Tina Turner est décédée mercredi 24 mai en Suisse, pays dont elle avait pris la nationalité. Alors que la star a perdu deux de ses fils, qui va hériter de ce que laisse derrière elle la reine du rock’n’roll ?

La vie de Tina Turner a été marquée par de nombreux drames. Parmi eux, la perte de deux de ses enfants. Le premier en 2018, avec le suicide à 59 ans de Craig Turner, fruit de son union avec le saxophoniste Raymon Hill, alors que la chanteuse n’avait que 18 ans. Quatre ans plus tard, en décembre dernier, elle perd son second fils Ronnie Turner, né de son mariage avec son premier mari Ike Turner. Fils cadet de la star et époux d'Afida Turner, Ronnie est décédé à seulement 62 ans des complications d’un cancer du côlon.

Mais outre ses deux fils, Tina Turner a élevé deux autres enfants, Ike JR. et Michael, nés du premier mariage de son ex-mari Ike Turner avec Lorraine Taylor. Deux garçons que Tina Turner a adopté après son mariage en 1962 avec Ike Turner et dont elle a continué à s’occuper lorsqu’elle a divorcé en 1978 de leur père, après des années de violences conjugales.

Les deux fils de son ex-mari Ike Turner pourraient hériter

Alors que Tina Turner a adopté Ike JR. et Michael, ces derniers devraient théoriquement bénéficier d’une partie de son héritage. En effet, selon le droit Suisse - Tina Turner a renoncé à sa citoyenneté américaine et a acquis la nationalité Suisse en 2013 - les enfants adoptés ont les mêmes droits sur la succession que les autres enfants. Les deux fils de son ex-mari Ike Turner devraient donc figurer dans la succession de Tina Turner, au côté de son époux actuel.

Il semble en effet improbable que le producteur allemand Erwin Bach, 67 ans, dont Tina Turner a partagé la vie dès 1985, et à qui elle dit «oui» en 2013, ne figure pas dans sa succession. Lui qui en 2017, avait fait don à son épouse d’un de ses reins alors qu'elle était gravement malade. Il y a donc fort à parier qu’après près de 40 ans de vie commune, son époux soit l'un de ses légataires. En cas d’absence de testament, la loi helvète en matière de succession prévoit d’ailleurs la répartition à 50/50 de l’héritage entre l’époux et les enfants.

Sa belle-fille Afida Turner parmi les héritiers ?

Bien qu'Afida Turner, passée par l'émission «Le Loft» ait figuré un temps parmi les héritiers de Tina Turner par l’entremise de son mari Ronnie, avant le décès de ce dernier, la chanteuse de 46 ans n’a aucune garantie de bénéficier d’une partie de l’héritage de Tina Turner.

N’étant pas des parentes de sang, les belles-filles veuves n’ont légalement aucun droit sur l’héritage de leurs beaux-parents, à moins que ces derniers ne l’aient expressément exprimé dans leurs testaments.