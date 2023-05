Kim Kardashian : quel est ce cadeau qu'elle offre tous les ans à ses 4 enfants pour leur anniversaire ?

Lors de son passage au micro du podcast «On purpose with Jay Shetty», Kim Kardashian a révélé offrir chaque année le même cadeau d’anniversaire à ses quatre enfants, depuis le jour de leur naissance : une lettre personnalisée de leur maman sur l’année écoulée.

Absolument trop mignon. Invitée du podcast «On purpose with Jay Shetty», Kim Kardashian s’est confiée sur sa vie personnelle comme rarement auparavant. Elle en a profité pour révéler écrire une lettre à chacun de ses quatre enfants – North, 9 ans, Saint, 7 ans, Chicago, 5 ans, et Psalm, 4 ans – depuis le jour de leur naissance pour leur anniversaire. Dedans, elle y résume l’année écoulée avec les détails de leur vie au quotidien.

«Je récapitule qui sont leurs amis, les mots bêtes qu’ils utilisent, leur nourriture préférée, toutes les bêtises qu’ils peuvent faire, et toutes les choses qui ont rythmé l’année écoulée», explique-t-elle. La jeune femme de 42 ans avoue prendre énormément de plaisir à se plier à cet exercice, et voir la pile de lettres grossir chaque année. «Je sais qu’ils apprécieront tout cela, même s’ils pourront penser que j’ai été un peu dure avec eux. Je sais qu’ils comprendront car je l’ai moi-même compris avec ma propre mère. Et ce sera la même chose avec moi», dit-elle.

Les longues journées de mère de famille

Kim Kardashian a expliqué à quel point le fait d’être mère célibataire était épuisant, confiant se coucher en pleurs parfois après de longues journées à s’occuper de ses quatre enfants. Tout en reconnaissant que le métier de parent est «le plus gratifiant au monde. Il n’y a rien qui puisse vous y préparer. Je m’en fiche de savoir combien de temps vous attendez. Je m’en fiche de savoir ce que vous attendez. Vous n’êtes jamais prêts», lance celle qui est séparée du père de ses enfants, Kanye West, en février 2021.

Plusieurs personnes se sont toutefois empressées de critiquer les lamentations de Kim Kardashian sur sa maternité sur les réseaux sociaux, expliquant qu’elle avait à sa disposition plusieurs nounous pour l’aider dans ses tâches quotidiennes avec ses enfants, et que cela n’était en rien comparable avec l’expérience que peuvent vivre de nombreuses mères célibataires qui ne disposent pas de moyens financiers similaires pour élever leurs enfants.