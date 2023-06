Armie Hammer : accusé de viol, l'acteur ne sera pas inculpé

Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a annoncé mercredi avoir décidé de ne pas poursuivre en justice Armie Hammer, se disant incapable de «prouver la culpabilté» de l'acteur «au-delà d’un doute raisonnable».

«Les procureurs ont mené un examen extrêmement approfondi, mais ont déterminé qu'à l'heure actuelle, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour accuser M.Hammer d'un crime», a ce mercredi 31 mai 2023 déclaré le bureau du procureur du comté de Los Angeles qui enquêtait sur une accusation de viol pesant sur l'acteur Armie Hammer.

«En tant que procureurs, nous avons la responsabilité éthique de n'inculper que les cas que nous pouvons prouver au-delà de tout doute raisonnable… En raison de la complexité de la relation et de l'incapacité de prouver une relation sexuelle forcée non consensuelle, nous ne sommes pas en mesure de prouver le cas au-delà un doute raisonnable».

Tiffiny Blacknell, la directrice de la communication du bureau a souligné que «les cas d'agression sexuelles sont souvent difficiles à prouver». Elle a poursuivi : «Nous savons qu'il est difficile pour les femmes de signaler une agression sexuelle. Même lorsque nous ne pouvons pas engager de poursuites, nos représentants des services aux victimes seront disponibles pour ceux qui recherchent de l'aide».

L'acteur a rapidement réagi à l'annonce de la décision des procureurs de ne pas le poursuivre, en déclarant qu'il était «blanchi». «Je suis très reconnaissant au procureur de district d'avoir mené une enquête approfondie et d'être parvenu à la conclusion qu'aucun crime n'a été commis. J'ai hâte de commencer ce qui sera un long et difficile processus de reconstruction de ma vie maintenant que mon nom est blanchi», a-t-il posté sur Instagram.

BDSM et cannibalisme

Dans une déclaration faite mercredi à CNN à la suite de la décision du procureur, son accusatrice, Effie, a quant à elle fait part de sa déception : «Je suis déçue de la décision du procureur du comté de LA de ne pas poursuivre Armie Hammer. Je me suis sentie obligée de m'exprimer et de déposer une plainte afin d'essayer de tenir Armie responsable de tout le mal et le traumatisme qu'il m'a causés et afin de protéger d'autres femmes contre des abus similaires».

Effie avait rapporté avoir été violée par l'acteur au moment où une rafale d'autres histoires impliquant Armie Hammer se livrant entre autres à des activités BDSM, et même du cannibalisme, avait déferlé sur les réseaux sociaux.

Dans une interview accordée à Air Mail publiée en février 2023, l’acteur avait reconnu être «un connard» mais assurait que ces relations étaient toutes «consensuelles». Il avait ajouté : «J'avais un style de vie très intense et extrême. Je ramassais ces femmes, les emmenais dans un tourbillon de voyages, de sexe, de drogue et de grandes émotions et puis dès que j'avais fini, je les déposais et passais à la femme suivante, laissant la (précédente) femme se sentir abandonnée ou utilisée».

Il a également affirmé avoir été abusé sexuellement par un pasteur à l'âge de 13 ans, ce qui, selon lui, l'a amené à s'intéresser au BDSM car il se sentait «impuissant» à l'époque. «Je n'avais contrôle dans la situation», a-t-il confié. «Mes intérêts sont alors allés vers : je veux avoir le contrôle de la situation, sexuellement.»

«J'ai cru qu'il allait me tuer»

L’enquête sur des accusations de viol visant l'acteur américain Armie Hammer, avait été ouverte le 18 mars 2021 par la police de Los Angeles, après une plainte déposée par une jeune femme avec laquelle il entretenait une liaison.

La jeune femme de 24 ans, qui avait demandé à n'être identifiée que par son prénom, Effie, avait détaillé ses accusations lors d'une conférence de presse virtuelle organisée par son avocate, Gloria Allred.

«J'ai cru qu'il allait me tuer», avait-elle déclaré. Elle avait affirmé notamment avoir été «violée brutalement» pendant plus de quatre heures en 2017. La jeune femme avait ajouté qu'Armie Hammer, qu'elle avait rencontré sur Facebook en 2016, lui avait au cours de cette agression cogné à plusieurs reprises la tête contre un mur et frappé les pieds avec une cravache. Elle avait confié avoir été abusée «mentalement, émotionnellement et sexuellement» au cours de leur relation intermittente, échelonnée sur quatre ans.

L'acteur de 34 ans avait démenti ces accusations via son avocat, Andrew Brettle. Ce dernier avait déjà démenti en bloc les accusations d'actes sexuels violents et sadiques portées à l'encontre de l’acteur par d'autres femmes sur les réseaux sociaux.

En septembre, une série documentaire produite par la tante de l'acteur, Casey Hammer, a dévoilé des interviews de deux des victimes présumées dans lesquelles elles détaillent certains de leurs abus présumés.

Issu d'une famille de riches entrepreneurs, Armie Hammer s'est notamment illustré au cinéma dans «The Social Network» et surtout «Call Me By Your Name», où il partageait l'affiche avec Timothée Chalamet. Suite aux acusations de violence contre lui sur les réseaux sociaux, Armie Hammer avait été abandonné par son agence et avait dû laisser son rôle à un autre acteur dans la comédie d'action «Shotgun Wedding».

Au lendemain des accusations de violences, son ex-femme et mère de ses enfants Elizabeth Chambers s'était exprimée manifestant son soutien plein et entier aux femmes se disant victimes de son mari : «Je soutiens toute victime d'agression ou de maltraitance et j'exhorte toute personne ayant subi cette douleur à demander l'aide dont elle a besoin pour guérir.»