Bruce Willis : les premiers signes de sa maladie ont été mis sur le compte de la surdité, confie sa fille Tallulah

La fille cadette de Demi Moore et de Bruce Willis a fait de nouvelles révélations sur la maladie de l’acteur de 68 ans atteint de démence.

Alors qu’en mars 2022 la famille de Bruce Willis avait annoncé que l’acteur souffrait d’aphasie, avant de préciser en février dernier qu’il était atteint de démence fronto-temporale - pathologie neurodégénérative incurable qui affecte la mémoire, la parole ou encore la mobilité - les premiers signes de la maladie semblent être apparus bien plus tôt et mal compris par sa famille.

C’est ce qu’a confié Tallulah Willis dans un texte publié mercredi 31 mai, dans Vogue, dans lequel elle revient également sur l’anorexie mentale dont elle a souffert durant quatre ans.

Des signes mal perçus

Revenant sur la maladie de son père, la jeune femme de 29 ans a évoqué les premiers symptômes, précisant que ces derniers avaient été mis sur le compte de la mauvaise audition de Bruce Willis, abîmée lors du tournage de la saga «Die Hard». «Cela a commencé par une sorte d'insensibilité vague, que la famille a attribuée à la perte auditive causée par Hollywood : "Die Hard" a sali les oreilles de papa», note ainsi Tallulah Willis.

Et de poursuivre : «Plus tard, cette insensibilité s'est élargie et je l'ai parfois pris personnellement. Il avait eu deux bébés avec ma belle-mère, Emma Heming Willis, et je pensais qu'il s'était désintéressé de moi. Bien que cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité, mon cerveau d'adolescente s'est torturé avec des perceptions erronées : je ne suis pas assez belle pour ma mère, je ne suis pas assez intéressante pour mon père».

Luttant contre son propre mal-être à l’époque, alors qu’elle confie n’avoir pesé que 38 kilos à un moment, la jeune femme indique : «J'avoue que j'ai rencontré le déclin de Bruce ces dernières années avec une part d'évitement et de déni dont je ne suis pas fière». «Alors que j'étais enveloppée dans ma dysmorphie corporelle, (...), mon père se débattait tranquillement. Toutes sortes de tests cognitifs étaient menés, mais nous n'avions pas encore d'acronyme», poursuit la jeune femme, précisant aujourd’hui aller mieux et profiter de chaque instant avec l'acteur de 68 ans, également père de quatre autres filles : Mabel et Evelyn, nées de son union avec la mannequin Emma Heming Willis ainsi que Scout et Rumer, fruits de son mariage avec Demi Moore et sœurs aînées de Tallulah Willis.

Bruce Willis est toujours mobile

Au fil de ce long texte, Tallulah Willis a également donné des nouvelles de Bruce Willis et de son état de santé actuel.

«La démence n'a pas affecté sa mobilité», note la jeune femme. «Il sait toujours qui je suis et s'allume quand j'entre dans la pièce», poursuit-elle avant de dresser un portrait touchant de son paternel «cool, charmant, élégant, doux et un peu farfelu», rappelant enfin que la maladie peut évoluer à tout moment.