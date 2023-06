Jean-Claude Pautot : l’ancien braqueur devenu artiste incarcéré pour trafic de drogue

L'ex-braqueur français Jean-Claude Pautot, devenu peintre et acteur, a été mis en examen le 26 mai dernier dans un dossier de trafic de cocaïne et placé en détention provisoire en France, a-t-on appris jeudi.

Vu notamment dans le film «L’Innocent» de Louis Garrel, Jean-Claude Pautot a été mis en examen dans un dossier de trafic de cocaïne le 26 mai dernier, a-t-on appris de l'AFP ce jeudi confirmant une information du JDD.

De source judiciaire, le sexagénaire a été remis au juge d'instruction français par l'Espagne, sur mandat d'arrêt européen. Puis, il a été mis en examen des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée - un crime faisant encourir trente ans de réclusion - trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé.

Ancienne figure du grand banditisme, Jean-Claude Pautot avait été arrêté en marge de l'arraisonnement au large des Açores, dans les eaux internationales, d'un voilier transportant 740 kg de cocaïne. Il avait été placé sous contrôle judiciaire dans la province espagnole de Cadix (sud).

Présent l'an dernier à Cannes

Après des décennies de braquages, de prison et de cavale, Jean-Claude Pautot s'était rangé, devenant artiste-peintre et co-écrivant la BD «Face au Mur», fiction directement inspirée de sa vie. Egalement acteur, il a monté les marches au Festival de Cannes en 2022 pour le film «L'Innocent» de Louis Garrel dans lequel il interprétait un second rôle.

Une source espagnole proche de l'enquête avait indiqué début janvier que neuf autres personnes - des Français, des Espagnols et des Marocains - avaient été arrêtées dans le cadre de cette enquête, toujours en cours.

Selon le JDD, le voilier était parti de Martinique et des interpellations avaient également eu lieu en France, où 390 kilos supplémentaires de cocaïne avaient été saisis dans le cadre de cette opération menée conjointement par les autorités françaises et espagnoles.