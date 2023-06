Kanye West : le rappeur poursuivi pour agression par une paparazzi qui avoue «avoir eu très peur»

Nouveau coup dur pour Kanye West. Le rappeur américain a été visé jeudi par une plainte pour agression déposée par une paparazzi qui l’accuse d'avoir jeté son téléphone portable par terre, lors d'une altercation en janvier dernier en Californie.

Kanye West, qui se fait désormais appeler Ye, n’en finit plus de faire la une des tabloïds. Après des remarques antisémites choquantes, et un contrat perdu en octobre dernier avec sa marque partenaire Adidas, le rappeur américain se voit poursuivre en justice par la photographe Nichol Lechmanik qui a déposé plainte pour agression. Cette paparazzi l'a accusé jeudi de lui avoir occasionné une «grande souffrance mentale et émotionnelle», lors d'une conférence de presse.

Les faits remonteraient au mois de janvier dernier. L’altercation aurait eu lieu aux abords d'un complexe sportif à Ventura, dans la périphérie de Los Angeles, où jouait le fils de Kanye West et de Kim Kardashian, son ex-femme. Alors qu'elle venait de prendre quelques clichés de cette dernière, la photographe aurait aperçu le rappeur à l'extérieur en train de se disputer avec quelqu'un, et a commencé à le filmer avec son portable depuis sa voiture.

Des dommages et intérêts demandés

La vidéo, diffusée lors de la conférence de presse, montre le chanteur s'approchant du véhicule et l'interpellant. «Si je veux voir mon fils jouer, tu ne peux pas me tomber dessus comme ça (...), arrête de filmer», peut-on entendre. «Je sais, mais Kanye, tu es une célébrité», a répondu Nichol Lechmanik.

La suite de la vidéo montre le chanteur arracher le téléphone des mains de la paparazzi et le jeter par terre avant de s'éloigner. «J'ai eu très peur», a affirmé la photographe, ajoutant qu’elle n’était «plus la même» depuis cet incident. Si elle demande des dommages et intérêts au chanteur, le montant n’a, quant à lui, pas été révélé.