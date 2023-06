Arnold Schwarzenegger : l'acteur raconte le jour où il a avoué son infidélité à Maria Shriver

Dans le documentaire «Arnold» , disponible sur Netflix, Arnold Schwarzenegger a abordé le jour où il a révélé à celle qui était son épouse depuis plus de 20 ans, Maria Shriver, son infidélité avec la femme de ménage, Mildred Barea.

Un moment qui a tout changé. En 2011, Arnold Schwarzenegger et son épouse, Maria Shriver, avaient pris la décision de suivre une thérapie de couple pour tenter de sauver leur mariage. C’est lors d’une de ses sessions que le comédien de 75 ans a finalement avoué son infidélité avec la femme de ménage, Mildred Barea. Et confirmé que le fils de celle-ci, Joseph, né en 1997, était le également le sien.

«Elle veut savoir si vous êtes le père de Joseph», aurait ainsi demandé le thérapeute à Arnold Schwarzenegger. «J’ai cru que mon coeur s’était arrêter de battre. Et j’ai fini par dire la vérité», explique-t-il. «Oui, Maria. Joseph est mon fils », se souvient-il avoir répondu. Un aveux qui a «évidemment détruit» Maria Shriver, celle-ci demandant le divorce dans la foulée.

Un divorce très difficile

Pendant des années, Arnold Schwarzenegger avoue avoir tout tenté pour cacher la vérité. «Au début, je n’en étais pas certain. Mais plus il grandissait, plus cela me paraissait évident. Après cela, la question était de savoir comment le cacher», avoue Arnold Schwarzenegger, qui avait reconnu en mai dernier, dans un entretien avec le site américain The Hollywood Reporter, que la séparation a été particulièrement difficile à assumer.

«Le divorce a été très, très difficile au début. Et puis, on finit par passer à autre chose. Elle et moi sommes très bons amis et très proches. Et nous sommes très fiers de la manière dont nous avons élevé nos enfants», explique le père de Katherine, 33 ans, Christina, 31 ans, Patrick, 29 ans, et Christopher, 25 ans. Arnold Schwarzenegger a également pris le temps de se rapprocher de Joseph Barea, devenant très proche de lui ces dernières années.

Pour Maria Shriver, l’échec de son mariage avec le comédien a été une opportunité de se pencher sur elle-même, et de mieux apprendre à se connaître. «Je me suis demandé : ‘Quel a été mon rôle là-dedans ? Qu’est-ce que j’aurais pu mieux faire ? Qu’est-ce qui fait que je me suis retrouvé dans cette situation ?’. J’ai tout mis en œuvre afin de trouver les réponses par moi-même», a-t-elle confié en février dernier dans le podcast Making Space.