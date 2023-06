Le prince William et Kate Middleton seraient accros à ce sport ultrapopulaire

Selon le site britannique The Sun, le prince William et Kate Middleton seraient totalement accros au padel, au point de devenir un des passe-temps préférés du couple qui s’affronte lors de parties compétitives avec leurs amis.

Une passion royale. Le prince William et Kate Middleton auraient développé une passion commune pour le padel, ce sport à mi-chemin entre le tennis et le squash qui ne cesse de faire des adeptes à travers le monde au point de compter pas moins de 25 millions d’aficionados, dont plusieurs célébrités telles que David Beckham, Cristiano Ronaldo, ou encore Elle Macpherson.

Selon le tabloïd britannique The Sun, le couple princier s’arrangerait pour jouer régulièrement avec des amis dans des complexes de luxe où ils se retrouvent dans des équipes opposées. Et d’après une source, les affrontements seraient très compétitifs. «Je n'en croyais pas mes yeux, c'était irréel de les voir, mais ils semblaient passer du très bon temps. William était d'un côté avec un ami, Kate était dans l'équipe face à lui avec un autre ami et il y avait beaucoup de rires et de provocations, ils se battaient pour tous les points», explique celle-ci.

L’article ne précise pas lequel des deux parvient à prendre l’avantage sur l’autre. Mais si on se réfère au témoignage de l’ancien champion de tennis, Rod Laver, en 2020, Kate Middleton se montrerait redoutable avec une raquette en main, et avait pour habitude de battre régulièrement son époux. Et il n’y a aucune raison que cela soit différent cette fois.