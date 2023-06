Bill Murray : l'acteur serait-il en couple avec la chanteuse Kelis ?

Ils ont vingt-neuf ans d’écart. L’acteur Bill Murray serait en couple avec la chanteuse Kelis.

Il a 72 ans, elle 43. Selon de nombreux médias américains, dont The US Sun, Bill Murray et Kelis vivraient une belle histoire d’amour. L’acteur de «SOS Fantômes» et «Lost in Translation» aurait été aperçu à plusieurs reprises au côté de la chanteuse américaine, que ce soit aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni.

Bill Murray aurait notamment assisté au concert de l’interprète de «Milkshake» lors du festival Mighty Hoopla au Brockwell Park, dans le sud de Londres, n’hésitant pas à prendre la pose avec elle en coulisses. D’après une source proche, les deux stars se seraient également rendues dans le même hôtel.

Alors rapprochement amoureux ou simple amitié ? Le comédien et la chanteuse ont tous deux été touchés par un terrible drame ces derniers mois. Kelis a en effet perdu son mari Mike Mora, père de ses deux enfants qui a succombé à un cancer en mars 2022, à seulement 37 ans. L’ex-épouse de Bill Murray, Jennifer Butler, est, elle aussi, décédée tragiquement, à 57 ans, en janvier 2021. En couple avec l’acteur de 1997 à 2008, elle avait eu quatre fils.