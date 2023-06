Jennifer Lawrence : en tongs sur le tapis rouge du Festival de Cannes, l'actrice s'explique enfin

Lors du 76e Festival de Cannes, Jennifer Lawrence avait fait sensation en montant les marches en tongs. Près d’un mois après les faits, l’actrice revient sur ce geste qui a été largement commenté sur les réseaux sociaux.

Sa venue sur la Croisette n’est pas passée inaperçue. Le 21 mai dernier, alors qu’elle assistait à la projection du film «Anatomie d’une chute» de Justine Triet, et était également venue défendre le documentaire «Bread and Roses» qu’elle produit, Jennifer Lawrence est en effet apparue sur le tapis rouge vêtue d’une sublime robe rouge haute couture signée Christian Dior. Mais c’est un autre détail vestimentaire qui a fait couler beaucoup d’encre. A défaut de talons hauts, l’actrice de la saga «Hunger Games» et toute jeune maman portait une paire de... tongs noires.

© ERIC GAILLARD/REUTERS

«Ce n’était pas un acte politique. Je ne pensais pas qu’il pouvait y avoir un problème avec les gens qui portent des chaussures plates, ou marchent pieds nus sur le tapis rouge», a-t-elle récemment expliqué lors d’une interview accordée à Entertainment Tonight.

Jennifer Lawrence, qui sera à l’affiche de la comédie «Le challenge» le 21 juin prochain, a tenu à rappeler qu’elle avait opté pour des tongs, tout simplement parce que ses chaussures étaient «trop grandes».

S’ils ne sont pas obligatoires selon Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, les talons sont fortement recommandés pour la montée des marches. Outre Jennifer Lawrence, d’autres stars comme Julia Roberts, Kristen Stewart ou encore la Française Isabelle Huppert, ont choisi de s’afficher sans escarpins et de transgresser (in)volontairement une loi tacite.