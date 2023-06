Procès Johnny Depp/Amber Heard : l'acteur va reverser ses dommages et intérêts à des associations

Un an après le très médiatique procès en diffamation intenté par Johnny Depp contre Amber Heard, l’acteur va faire don d'un million de dollars de dommages et intérêts que lui a versé son ex-épouse, à cinq associations.

Cinq bénéficiaires. L’acteur Johnny Depp aurait choisi les cinq associations à qui il compte redistribuer le million de dollars gagné dans le cadre de son procès en diffamation contre Amber Heard, ont révélé plusieurs médias américains, citant des sources proches de l’interprète de «Pirate des Caraïbes».

L’acteur, qui a fait son retour sur le devant de la scène cinématographique en mai dernier avec le film de Maïwenn «Jeanne du Barry», projeté en ouverture du Festival de Cannes non sans créer la polémique, va ainsi faire don à chacune de ces associations de 200.000 dollars. Parmi elles, deux associations viennent en aide à des enfants atteints de maladies graves : The Painted Turtle, association fondée par Paul Newman et la fondation Make-A-Film, qui permet à des enfants gravement malades de réaliser des courts métrages avec des acteurs, scénaristes et réalisateurs renommés.

Trois autres associations œuvrant pour soutenir les communautés autochtones et la préservation de l’environnement ont également été choisies par l’acteur de 60 ans, rapporte TMZ, citant l'organisation Red Feather mais aussi l'association caritative Tetiaroa Society de Marlon Brando et l'Amazonia Fund Alliance.

Des dommages et intérêts revus à la baisse

Pour mémoire, dans le procès pour diffamation intenté par Johnny Depp contre son ex-épouse sur fond de violences conjugales, qui n’avait épargné aucun détail sordide des deux côtés, l’actrice avait été condamnée en juin 2022 à verser 10 millions de dommages et intérêts à Johnny Depp. L’acteur avait de son côté dû verser 2 millions de dommages compensatoires. Après avoir décidé de faire appel du verdict, l’actrice avait finalement abandonné en décembre dernier ses démarches judicaires, expliquant ne plus avoir confiance en la justice américaine, et ne pas pouvoir affronter un nouveau procès. L’actrice a en effet fait l’objet d’une véritable campagne de haine sur les réseaux sociaux lors des deux procès qui l’ont opposée à son ex-mari. Dans ce cadre, un nouvel accord avait été conclu, ramenant les dommages et intérêts dus par l’actrice à un million de dollars.

En mai dernier lord du festival de Cannes, une partie de l'équipe du film «Le Ravissement» avait d'ailleurs affiché son soutien à l'actrice Amber Heard, aujourd'hui installée en Espagne, en portant des t-shirts à son effigie.