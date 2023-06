«Trooping the Colour» du roi Charles III : tout ce qu'il faut savoir sur le premier défilé d'anniversaire du monarque

Depuis 260 ans, la parade « Trooping the Colour» célèbre l’anniversaire du souverain britannique. Ce samedi 17 juin, il s’agira de la première en l’honneur de Charles III.

Une fête d'anniversaire un peu en avance… Ce samedi 17 juin, Charles III va avoir les honneurs de sa première parade «Trooping the Colour».

Ce défilé, dont les origines remontent au XVIIe siècle, marque traditionnellement l'anniversaire officiel du souverain britannique, mais dans le cas de Charles, le jour tombe à des mois de la date réelle, soit le 14 novembre. Charles ne révolutionne cependant rien puisque sa défunte mère, la reine Elizabeth II, organisait elle aussi son défilé à une date différente de sa date de naissance.

Le dernier Trooping the Colour de la monarque avait eu lieu lors de son jubilé de platine, qui commémorait ses 70 ans sur le trône. Plusieurs membres de la famille royale l'avaient notamment rejointe sur le balcon pour assister au survol de la Royal Air Force qui ponctue l'événement, dont Charles, la reine Camilla, le prince William et la princesse Kate. Ses arrière-petits-enfants de la reine, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, étaient également présents.

Exilés aux Etats-Unis loin des obligations royales, Meghan Markle et le prince Harry étaient venus en 2022, mais cette année, il n'est pas certain que les Sussex, très critiques vis-à-vis de la monarchie, soient des festivités... Selon le Daily Mail, ils n'auraient pas reçu d'invitation. Il est quoiqu'il arrive certain que le jour J, leur présence ou leur absence fera encore beaucoup parler.

passage en revue et coucou au balcon

Avant d'assister au ballet aérien, Trooping the Colour consiste en un grand défilé avec fanfare et passage en revue des troupes. Du temps d'Elizabeth II, plus de 1400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens étaient mobilisés pour une grande démonstration à la précision militaire, d'équitation et de musique.

Pour son premier défilé en son honneur, Charles III - qui a été déclaré roi immédiatement après la mort de sa mère en septembre 2022, mais dont le couronnement officiel a eu lieu le 6 mai - aurait convoqué 500 soldats, 300 chevaux et 400 musiciens à participer à la célébration historique.

A l’occasion du Trooping the Colour, que les Britanniques peuvent suivre à la télévision en direct sur la BBC, les rues devraient en revanche comme d'habitude être bordées de foules agitant des drapeaux, alors que le défilé se déplacera en descendant le Mall, du palais de Buckingham jusqu'à Horse Guard's Parade, aux côtés de membres de la famille royale à cheval et en calèche.

Moins d'une semaine avant la date prévue de Trooping the Colour, le palais de Buckingham a d'ailleurs annoncé que Charles monterait lui-même à cheval – une tradition qui n'avait pas été pratiquée au cours des trois dernières décennies, la reine Elizabeth ayant participé pour la dernière fois à la procession en 1986, préférant les années suivantes le confort d'une calèche.

Lors d'une répétition pour le défilé qui aura lieu ce samedi, le prince de Galles a été aperçu à cheval alors qu'il effectuait pour la première fois l'examen officiel des gardes gallois en tant que colonel du régiment.

Dans la suite de la procession, une fois que le souverain sera rendu à Horse Guard's Parade à Whitehall, il sera accueilli par un salut royal et procèdera à une inspection des troupes, composées de soldats entièrement formés et opérationnels et portant l'uniforme de cérémonie, à savoir des tuniques rouges et des chapeaux en peau d'ours. Un équipement lourd et très chaud qui a valu de nombreux malaises lors des répétitions.

Une fois que les musiques militaires auront été jouées, des mots de commandement seront prononcés par l'officier commandant pour diriger les centaines de soldats.

Les Foot Guards défileront devant le Souverain, puis ce dernier retournera au palais de Buckingham à la tête des soldats, avant un nouveau salut.

Charles III sera ensuite rejoint par d'autres membres de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham pour assister à un survol de la Royal Air Force. Une salve de 41 coups de canon sera tirée à Green Park pour marquer l'occasion. Des coups qui ne sonnent donc pas les 74 printemps de Charles, mais, comme le veut la tradition, les honneurs militaires pour 21 d'entre eux, auxquels s'ajoutent 20 autres quand ces honneurs sont rendus dans un lieu royal.