Bill Cosby : neuf nouvelles accusations d'agressions sexuelles pèsent contre l'acteur

Neuf femmes accusent l'acteur Bill Cosby d'agression sexuelle et lui intentent un procès dans le Nevada.

La liste des plaignantes s'allonge encore. Neuf femmes ont déposé mercredi une plainte pour agression sexuelle contre Bill Cosby au Nevada, quelques semaines seulement après que l'État a adopté une loi éliminant le délai de prescription pour les affaires civiles. Avant cela, une victime majeure d'une agression sexuelle n'avait que deux ans après les faits pour porter plainte.

Les neuf plaignantes allèguent que Bill Cosby «a utilisé son énorme pouvoir, sa renommée et son prestige, et a revendiqué son intérêt à les aider et/ou booster leur carrière, comme un prétexte pour les isoler et les agresser sexuellement».

Dans les documents déposés au tribunal mercredi, et que s’est procuré NBC, ces femmes, dont le mannequin Janice Dickinson, qui avait déjà témoigné contre Cosby lors de son procès pour d'autres accusations d'agression sexuelle en 2018, évoquent des agressions qui auraient eu lieu entre 1979 et 1992 dans des maisons, des hôtels ou des loges à Las Vegas, au Lake Tahoe et à Reno, dans l'Etat du Nevada.

Dans une déposition en Pennsylvannie, l'accusé Cosby «avait lui-même admis s'être procuré des drogues pour les administrer aux femmes avec lesquelles il voulait avoir des relations sexuelles», est-il encore indiqué dans les documents judiciaires. «Maintenant, ces plaignantes se présentent pour se défendre.»

Selon la plainte, Cosby a donné à Lotte-Lublin deux verres pour «l'aider à se détendre», mais ces boissons l'ont complètement désorientée. Cosby aurait alors attrapé les poignets de Lotte-Lublin et les aurait tenus entre ses jambes, touchant ses cheveux pendant qu'il se masturbait. Lotte-Lublin affirme qu'elle a ensuite été traînée dans une chambre et violée.

NEW: Nine women in Nevada sue Bill Cosby accusing him of sexual assault, weeks after the statute of limitations is lifted in the state. https://t.co/5grrO6ok1n — NBC News (@NBCNews) June 15, 2023

Plus de 60 victimes

Bill Cosby, 85 ans, était un acteur célèbre aux Etats-Unis pendant les années 1980, surnommé à l'époque «America's Dad» pour son rôle dans «The Cosby Show».

Considéré comme l'incarnation du père idéal dans ce show télévisé à succès diffusé de 1984 à 1992, l'acteur, l'un des premiers Afro-Américains à percer sur le petit écran, a été accusé par une soixantaine de femmes d'agressions sexuelles et parfois de viols. Des faits pour un certain nombre tombés sous le coup de la prescription.

Elles le présentent comme un prédateur calculateur, avec ce même modus operandi : leur faire absorber alcool et somnifères pour parvenir à ses fins.

Cosby fait actuellement également face à des poursuites civiles en cours à New York et en Californie, qui ont aussi été déposées après que des lois levant le délai de prescription ont été promulguées dans ces États. Ces poursuites se fondent sur des revendications similaires à celles du Nevada, accusant le comédien d’avoir drogué et agressé sexuellement des femmes.

Bill Cosby a déjà perdu une précédente affaire civile en Californie, où un jury a ordonné qu’il paye 500.000 dollars à Judy Huth, qui l'avait accusé de l'avoir agressée sexuellement au Playboy Mansion en 1975, alors qu'elle avait 16 ans.

Cosby avait par ailleurs été reconnu coupable au pénal en Pennsylvanie en 2018, pour des allégations d'agression sexuelle par une ancienne employée de l'Université Temple Andrea Constand. Il avait été condamné à une peine de trois à 10 ans de prison, mais sa peine a été écourtée en 2021 lorsque la Cour suprême de Pennsylvanie avait annulé sa condamnation pour des raisons de problème technique dans la procédure. Une issue scandaleuse pour le mouvement #MeToo.

Les poursuites engagées au Nevada étant au civile, elles n'entraîneront quoiqu'il arrive pas le retour de Cosby en prison. S’il est reconnu coupable, un montant indéterminé de dommages-intérêts sera versé aux plaignantes.