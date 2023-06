Al Pacino : à 83 ans, l’acteur est papa pour la quatrième fois

Carnet rose pour Al Pacino. L’acteur de 83 ans est devenu papa pour la quatrième fois. Sa compagne Noor Alfallah, de 54 ans sa cadette, a donné naissance à un fils prénommé Roman.

A l’instar de son acolyte Robert de Niro, qui a récemment de nouveau connu les joies de la paternité à 79 ans en accueillant son septième enfant, Al Pacino va lui aussi pouvoir pouponner. L’acteur américain de 83 ans est devenu papa pour la quatrième fois, a-t-on appris jeudi.

Sa compagne Noor Alfallah, âgée de 29 ans, a donné naissance à un petit garçon prénommé Roman, a précisé l’agent de la star, Stan Rosenfield, à l'AFP.

Al Pacino a eu, lors d'unions précédentes, trois autres enfants aujourd'hui adultes : Julie Marie née en 1989 de sa relation avec sa professeure d’art dramatique Jan Tarrant, et les jumeaux Anton James et Olivia Rose, nés en 2001, dont la mère est l’actrice Beverly D'Angelo. Selon le site américain TMZ, le comédien était tellement certain de ne plus être fertile qu’il aurait exigé un test ADN à Noor Alfallah.

Al Pacino est entré dans l'histoire du cinéma avec ses rôles dans les films «Le Parrain», «Scarface» ou encore «Heat», et a été oscarisé pour «Le Temps d'un week-end« (1992).