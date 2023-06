Dwayne Johnson se confie sur ses tristes relations avec son père

A l’occasion de la fête des pères, Dwayne Johnson a partagé sur ses réseaux ses regrets de n’avoir jamais pu dire «au revoir» à son paternel, avec qui il était en froid avant la mort de ce dernier.

Un message de réconciliation. Dwayne Johnson s’est confié, dimanche soir, sur ses tristes relations avec son père. Dans une vidéo partagée sur son compte Instagram à l’occasion de la fête des pères - un moment «douloureux» pour lui - il est revenu sur son histoire personnelle, évoquant la mort de son paternel il y a quelques années, et ses regrets de ne pas avoir pu lui dire «au revoir».

Alors que the Rock n’a pas pu, dimanche, célébrer son père avec qui il entretenait des relations compliquées, l’acteur a dévoilé un touchant message et exhorté sa communauté à privilégier la réconciliation avant qu’il ne soit trop tard.

«Mon "vieux" est mort soudainement il y a quelques années. Malheureusement, nous nous sommes disputés environ un mois plus tôt et je ne me suis jamais réconcilié avec lui, ni même eu l'occasion de lui dire au revoir», a noté l’acteur, précisant que «chaque fête des pères était devenue très délicate» et synonyme de «beaucoup de douleur».

Son expérience au service des autres

Dwayne Johnson a alors souhaité mettre sa propre expérience au service des autres, en lançant un message à ses abonnés. «Si votre père est toujours là, considérez-le comme une bénédiction, même si vous et votre père, traversez des moments compliqués. Je suis passé par là et je comprends. Mais faites de votre mieux pour vous réconcilier et laisser derrière vous les drames pour arranger les choses. C'est important», poursuit-il, avant de conclure : «parce que l'alternative est le regret et je ne veux pas que cela vous arrive».

De son côté, la star de «Fast&Furious» et «Jumanji» fait tout pour cultiver d’excellentes relations avec ses enfants, qui visiblement le lui rendent bien.

En commentaires de cette vidéo, l’acteur de 51 ans a ainsi célébré ses «trois filles incroyables», soulignant : «Mais chaque fête des pères est aussi l'un de mes plus grands jours parce que j'ai trois filles incroyables qui me disent, je t'aime».