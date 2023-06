Julian Sands : les recherches pour retrouver l'acteur disparu continuent

L’acteur Julian Sands demeure introuvable depuis de longs mois. Le département du shérif du comté de San Bernardino a indiqué samedi poursuivre les efforts de recherche pour le retrouver.

Ce week-end, plus de quatre-vingt volontaires, deux hélicoptères et des drones ont été dépêchés sur le terrain, pour tenter de retrouver Julian Sands, mais l'acteur britannique, porté disparu depuis janvier, n’a toujours pas été localisé.

Les montagnes du sud de la Californie où il était parti camper avaient, en ce début d’année, été frappées par de fortes chutes de neige, ce qui avait rendu sa recherche difficile. Julian Sands est l'un des deux randonneurs disparus toujours actuellement recherchés dans cette zone, ont confirmé mercredi les autorités, qui disent avoir réalisé depuis janvier huit opérations terrestres et aériennes.

Elles expliquent en outre que certaines parties de la montagne restent encore aujourd'hui inaccessibles «en raison des conditions alpines extrêmes», malgré le récent temps plus chaud. Le département du shérif de San Bernadino a ajouté que de nombreuses zones du terrain, escarpé et accidenté, étaient en effet encore recouverts par plus de trois mètres de glace et de neige.

Julian Sands est un acteur devenu célèbre dans les années 1980 et 1990. Il est apparu dans des dizaines de films et d'émissions de télévision. Il est notamment connu pour ses rôles dans «Chambre avec vue», «Warlock» et «Leaving Las Vegas».