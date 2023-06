Céline Dion : l'hôtel particulier parisien de la chanteuse en vente

La sublime demeure parisienne de Céline Dion est en vente. Il faudra débourser une grosse somme d’argent pour acquérir ce bien d’exception.

L'ancien hôtel particulier de Céline Dion situé dans le 16ème arrondissement de Paris a récemment été mis en vente. Il faudra à l’acheteur débourser une somme rondelette.

Le bien est en vente sur le site de l'agence Kretz, tenue par la célèbre famille d'agents immobiliers, pour la modique somme de 14,9 millions d’euros.

Installée au cœur de la Villa Montmorency dans le 16e arrondissement de Paris, la propriété compte 632m2. Elle est notamment composée de cinq suites, et d’un rooftop avec une vue à couper le souffle sur les toits de Paris et la Tour Eiffel. L’artiste et son mari René Angélil l’avaient acquise en 2008 pour 9 millions d’euros rapporte Femmes Actuelle.

D'autres propriétés en vente

Céline Dion avait également récemment mis en vente sa villa de Las Vegas. Selon les informations du site américain Dirt ce bien, composé de 24 chambres et douze salles de bain ,se serait vendu 30 millions de dollars, soit près de 28 millions d’euros.

En 2020, rappelle Femme Actuelle, l'interprète de My Heart Will Go avait aussi vendu son club de golf, un complexe de 36 trous nommé le Mirage à Terrebonne, au Canada, dont l’estimation s’élevait à hauteur de 20 millions de dollars. Parmi ses anciennes propriétés, «on comptait aussi un manoir au Québec et une villa avec parc aquatique en Floride» a également fait savoir Capital ce 24 mai 2023.

Le fait que la chanteuse décide de se séparer de plusieurs de ses biens pourrait être lié à son état de santé. Pour mémoire, Céline Dion a fin 2022 annoncé être atteinte d’une maladie neurologique rare, qui la handicape au quotidien, appelée le syndrome de l'homme raide.