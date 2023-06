Bruno Moneroe : le chanteur révèle avoir eu une histoire d’amour avec Christophe Willem

Invité de l’émission «Chez Jordan» sur C8, le chanteur Bruno Moneroe a révélé avoir vécu une histoire d’amour avec Christophe Willem en 2006, pendant le télécrochet «La Nouvelle Star» sur M6. Une relation qui aurait inspiré son morceau «Jacques a dit».

Les souvenirs qui remontent. En février dernier, le télé-crochet «La Nouvelle Star» a fêté ses 20 ans sur M6 en faisant notamment revenir les artistes que le programme a permis de mettre en avant : Amel Bent, Julien Doré, Camélia Jordana, Myriam Abel, Miss Dominique, ou encore Christophe Willem. Mais aussi leurs anciens camarades de promotion, dont Bruno Moneroe, qui vient de révéler sur le plateau de l’émission «Chez Jordan» sur C8 avoir vécu une histoire d’amour avec Christophe Willem, à cette même époque.

«C’était les 20 ans de ‘La Nouvelle Star’, donc j’étais en prime time sur M6. C’était une belle manière de clore la boucle on va dire. Et ça m’a ramené à mes premiers amours. Et j’ai vu un article de presse dans Gala qui disait qu’effectivement, j’étais sorti avec Christophe Willem, qui avait dévoilé cette histoire d’amour. Alors moi, 20 ans plus tard, je pense que je ne lui porterai pas préjudice en disant qu’effectivement, on a eu une histoire d’amour. C’est quelqu’un que j’ai véritablement aimé», explique le chanteur.

Une déception amoureuse

«On s’est rencontré à la Nouvelle Star. On était en duplex, on était deux par deux par chambre. Et j’étais avec Christophe Willem du début à la fin de l’aventure. Et il y a des histoires qui vous coûtent chers dans votre vie, et dans votre carrière. C’est quelqu’un que j’ai aimé. Vingt ans plus tard, j’ai fait le deuil de tout ça», poursuit-il, précisant au passage que c’est lui qui avait quitté Christophe Willem. Une déception amoureuse qui aurait inspiré le morceau «Jacques à dit» sur le premier album de l’artiste.

«Tous les jours, il me disait qu’il m’aimait. (…) Je l’ai quitté avant la finale. Puis il a sorti son premier album. Et dans celui-ci, il y avait une chanson qui s’appelait ‘Jacques a dit’», précise Bruno Moneroe, qui assure que les paroles font références à leur histoire d’amour, et qu’il a été la première expérience de Christophe Willem avec un garçon.

«Il ne va pas mal le prendre que vous parliez de tout ça ?», demande l’animateur. «Je m’en contre-fiche. J’étais justement aux 20 ans de la Nouvelle Star, et je suis resté dans ma loge pour ne pas le voir. On ne s’est jamais revu depuis que je l’ai quitté», précise-t-il. Des propos auxquels Christophe Willem n’a pas encore réagi.