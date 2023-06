Meryl Streep : 5 choses que vous ignorez à propos de l'actrice qui fête ses 74 ans

Détentrice du record de nomination aux Oscars – 21 – d’où elle est repartie avec la statuette de la meilleure actrice à trois reprises dans sa carrière, Meryl Streep fête aujourd’hui ses 74 ans. Et voici 5 choses que vous ignoriez peut-être à son sujet.

Elle ne s’appelle pas vraiment Meryl

La comédienne est née le 22 juin 1949 sous le nom de Mary Louise Streep. Invitée de l’émission britannique «The Graham Norton Show», elle a expliqué avoir hérité du même prénom que sa mère et sa grand-mère, et d’un deuxième prénom faisant référence à la meilleure amie de sa mère. Mais que son père en avait décidé autrement.

«À la naissance, il fallait me baptiser Mary, car c’est le prénom de ma mère, de ma grand-mère, et ainsi de suite. Et Louise était la meilleure amie de ma mère. Donc j’ai hérité de son prénom. Mais on m’appelait toujours Meryl. Mon père avait inventé ce prénom et il l’appréciait beaucoup», a-t-elle expliqué.

Elle voulait devenir avocate

Après l’obtention de son diplôme en 1971, Meryl Streep avait posé sa candidature pour rejoindre une école de droit. Mais le jour de son entretien, elle n’a pas entendu son réveil, et ne s’est réveillée que plus tard. Elle y a vu le signe que cela n’était pas sa voie, et a fini par s’inscrire aux cours d’arts dramatiques de l’université de Yale.

Elle a oublié son premier Oscar aux toilettes

En 1980, Meryl Streep remportait le premier Oscar de sa carrière pour sa prestation dans le film «Kramer contre Kramer». La comédienne ne manque pas de participer aux festivités données après la cérémonie, où elle oubliera sa statuette dans les toilettes, rapporte le site américain IMDB.

Elle a réécrit son monologue dans «Kramer contre Kramer»

Frustré par le texte rédigé pour le personnage de Joanna Kramer dans son monologue au tribunal pour demander la garde de son fils dans le film «Kramer contre Kramer», le réalisateur Robert Benton a demandé à Meryl Streep si elle pouvait écrire son dialogue. Ce qu’elle a accepté de faire, pour le plus grand soulagement de Robert Benton. Et le bonheur des spectateurs devant cette performance magistrale.

Elle a été nominée cinq fois aux Grammy Awards

Meryl Streep a été nominée à cinq reprises aux Grammy Awards, principalement pour la narration de livres pour enfant. Elle a également été nominée pour sa contribution à la bande originale du film «Mamma Mia» en 2008. C’est elle qui chante ses chansons dans le film musical «Into the Woods», elle qui a étudié l'art lyrique dès l’âge de 12 ans.