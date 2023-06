PSG : Neymar s’excuse publiquement d’avoir trompé sa femme enceinte

Après avoir trompé sa compagne Bruna Biancardi actuellement enceinte, le footballeur a partagé sur ses réseaux des excuses publiques, hier soir.

Neymar fait son mea culpa. Le joueur du PSG a publié un long message d’excuses, hier soir sur Instagram, adressé à sa compagne Bruna Biancardi. «Bru, je fais ça pour vous deux», a noté l’attaquant en préambule, alors que selon la presse sportive, il se serait permis une infidélité mi-juin avec une influenceuse brésilienne.

«Justifier l'injuste. Ce n'était pas nécessaire mais j'ai besoin de toi dans notre vie. J'ai vu à quel point tu as été exposée, combien tu as souffert pendant tout ça», a poursuivi le sportif expliquant «avoir fait une erreur». «J’ose dire que je fais des erreurs tous les jours, sur et en dehors du terrain. Mais je résous mes erreurs dans ma vie personnelle à la maison, dans mon intimité avec ma famille et mes amis… Tout cela a affecté l’une des personnes les plus spéciales de ma vie», poursuit-il avant d’adresser des excuses publiques à sa compagne Bruna Biancardi, 29 ans, actuellement enceinte de lui.

Des excuses volontairement publiques

«Bru, je me suis déjà excusé pour mes erreurs, pour l'exposition inutile, mais je me sens obligé de le réaffirmer publiquement. Si une affaire privée est devenue publique, les excuses doivent être publiques. Je ne peux pas m'imaginer sans toi. Je ne sais pas si cela va marcher entre nous, mais aujourd'hui, je veux vraiment essayer», insiste le footballeur de 31 ans.

«Notre dessein triomphera, notre amour pour notre bébé vaincra, notre amour les uns pour les autres nous fortifiera», souligne enfin Neymar avec lyrisme. Et de conclure en réaffirmant sa flamme à l’influenceuse et mannequin brésilienne, qui partage sa vie depuis un peu plus d'un an. Le couple avait officialisé leur union en avril 2022.

Le 19 avril dernier, le footballeur avait annoncé sur les réseaux qu’il allait devenir papa pour la seconde fois. Il avait partagé des photos de sa compagne Bruna Biancardi au ventre arrondi. Neymar a déjà un fils, Davi Lucca, 11 ans, fruit de son union avec l'influenceuse brésilienne Carol Dantas.