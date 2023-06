Kylie Jenner et Travis Scott : une coparentalité épanouie depuis leur séparation ?

Habitués à se séparer, pour mieux se remettre ensemble, la dernière rupture en date entre Kylie Jenner et Travis Scott semble tenace. Ce qui ne les empêche pas de gérer leur relation avec leurs enfants en bonne intelligence.

Les joies de la coparentalité. Selon le site américain TMZ, Kylie Jenner et Travis Scott ne comptent pas se remettre en couple dans un avenir proche – même si cela s’est régulièrement produit par le passé – mais cela ne les empêche pas d’entretenir des rapports cordiaux pour le bien-être de leurs enfants.

Si Stormi, 5 ans, et Aire, 1 an, vivent la majeure partie du temps avec leur mère, TMZ affirme que Travis Scott est autorisé à venir leur rendre visite aussi souvent qu’il le souhaite. Le rappeur aurait même passé le jour de la fête des pères avec sa fille, à Londres, où il se trouvait pour raisons professionnelles. Plus tôt au mois de juin, c’est ensemble qu’ils ont assisté à la fête de l’école de Stormi, avant que chacun ne reparte de son côté.

Les spéculations autour de l’état de leur relation ne cessent d’alimenter la presse people depuis leur dernière rupture. Travis Scott a été aperçu sur scène en présence de la chanteuse SZA à Londres, ce qui a déclenché une vague de rumeurs sur leur éventuel rapprochement. Kylie Jenner a été aperçue à plusieurs reprises en compagnie de Timothée Chalamet, mais rien ne permet d’affirmer qu’ils entretiennent une relation amoureuse à l’heure actuelle.