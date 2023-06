Lana Del Rey : son micro coupé par les organisateurs du festival Glastonbury, la star poursuit son concert a cappella

Coupée avant la fin de son concert à Glastonbury, Lana Del Rey a fini son show a cappella avec l’aide du public.

«Show must go on». C’est sûrement une petite voix intérieure lui sussurant ces mots qui a poussé Lana Del Rey à continuer son concert coûte que coûte ce samedi à Glastonbury alors que les techniciens venaient littéralement de lui couper le micro.

Arrivée avec trente minutes de retard sur scène à cause d’un problème de coiffure, a-t-elle expliqué, sa prestation menaçait de dépasser le couvre-feu imposé par le festival, mais l’artiste n’a pas voulu entrer en coulisses immédiatement quand les douze coups ont sonné.

«Je suis tellement en retard qu'ils risquent de couper mon set», a-t-elle d'abord prévenu. «Je suis désolée, mes cheveux prennent si longtemps. S'ils coupent le courant, continuons», a-t-elle ajouté.

Lana Del Rey apologizing to fans for being late pic.twitter.com/WbITGRDC50 — jude (@jfloridakilos) June 24, 2023

Comme elle le craignait, son microphone et les écrans vidéo ont ensuite été soudainement éteints.

La fin abrupte est survenue une heure seulement après qu'elle est montée sur scène pour l'une des performances les plus attendues du week-end devant une foule de dizaines de milliers de personnes.

Des images filmées par des fans la montrent en train de protester contre l'équipe technique et suppliant de terminer son set tandis que des huées retentissent dans la foule.

After her mic was cut due to going over time, Lana Del Rey coordinates singing ‘Video Games’ with the crowd at Glastonbury! pic.twitter.com/tGCXT6OhkY — Lana Del Rey Online (@LanaDReyOnline) June 24, 2023

«Est-ce qu’on peut au moins faire ‘Video Games’, a-t-elle demandé avant de compter jusqu’à trois et que le public ne commence à entonner les paroles du tube avec elle.

lana del rey singing video games acapella with fans after her mic was cut at glastonbury tonight pic.twitter.com/cDnDD3mvVG — aylin (@aylinishere) June 24, 2023

En pleine communion avec les spectateurs, la star américaine est ensuite descendue de scène pieds nus pour saluer ses fans et a entamé un autre morceau, «Summertime Sadness». Hélas, les équipes de sécurité sont cette fois venues mettre un terme en l’escortant vers la sortie.

Lana Del Rey was escorted off stage by security at Glastonbury Festival due to her set being cut off after showing up late. pic.twitter.com/JnE4Q2iufT — Pop Base (@PopBase) June 25, 2023

Can’t believe they cut Lana Del Rey sound @glastonbury before finishing set, best Glasto performance I’ve seen for years. Insanity — Matt Bellamy (@MattBellamy) June 24, 2023

Une initiative des organisateurs qui a fortement déplu à ses fans qui, malgré le retard de leur idole, ont, à en croire les retour élogieux sur les réseaux sociaux, particulièrement apprécié sa prestation.