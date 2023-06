Lewis Capaldi : atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, le chanteur annonce devoir mettre fin à sa tournée

En difficulté lors de son concert à Glastonbury ce week-end, Lewis Capaldi a annoncé ce mardi qu'il suspendait sa tournée mondiale en raison de ses problèmes de santé.

Au cours du week-end dernier, Lewis Capaldi s'est produit au festival de Glastonbury, où les secousses provoquées par sa maladie ont conduit les fans à terminer les paroles de sa chanson pour lui.



«J'ai juste besoin que vous chantiez tous avec moi aussi fort que possible», a-t-il lancé à la foule qui a immédiatement entonné les paroles du tube ‘Someone You Loved‘.

We love you Lewis Capaldi



Glastonbury crowds are the best. pic.twitter.com/x6ZnIIgRpP — BBC Radio 1 (@BBCR1) June 24, 2023

«La vérité est que j’apprends encore à m’adapter à mon syndrome de la Tourette, et samedi il est devenu évident que je devais passer beaucoup plus de temps à mettre de l’ordre dans ma santé mentale et physique, afin de pouvoir continuer encore longtemps à faire ce que j’aime», indique-t-il dans un message posté sur Instagram. Remerciant les fans pour «avoir chanté quand (il) en avait besoin et pour tous les messages incroyables qui ont suivi», il annonce ensuite qu'il ne pourra pas poursuivre sa tournée.

«Je suis tellement désolé pour tous ceux qui avaient prévu de venir à un concert avant la fin de l’année, mais j’ai besoin de me sentir bien pour jouer au niveau que vous méritez», a-t-il poursuivi. «Jouer pour vous tous les soirs est tout ce dont j’ai toujours rêvé, donc ça a été la décision la plus difficile de ma vie», assure-t-il, promettant qu’il reviendra sur scène «dès que possible».

Accusé de se droguer, le chanteur avait dû expliquer sa maladie

Fin février, lors d'une représentation à Francfort, en Allemagne, le musicien avait déjà eu une crise alors qu'il interprétait aussi sa chanson de clôture «Someone You Loved». Les fans l'avaient aidé à chanter le dernier refrain de la chanson.

Capaldi avait révélé en septembre 2022 qu’il souffrait du syndrome de Gilles de la Tourette, suite à des commentaires en ligne malveillants l’accusant d’avoir consommé de la drogue, et rapportant l’avoir vu se livrer à d’étranges mouvements. L’interprète de «Before you Go» avait alors tenu à faire taire la rumeur, en faisant part de ses problèmes de santé.

Dans une vidéo en live sur Instagram postée le 6 septembre, l’Ecossais avait partagé le diagnostic. «Je voulais en parler parce que je ne voulais pas que les gens pensent que je prenais de la cocaïne ou quelque chose comme ça», avait déclaré Lewis Capaldi à ses abonnés. «Mon épaule se contracte lorsque je suis excité, heureux, nerveux ou stressé. C'est quelque chose avec lequel je vis : ce n'est pas aussi mauvais qu'il y paraît.»

«Quand ils (les médecins) m'ont dit : ‘Nous pensons que vous avez la Tourette’, je me suis dit : ‘Vous savez quoi ? Cela a tellement de sens’. Quand je repense à mes interviews de 2018, je peux voir que je le fais».

Quelques mois plus tôt, la chanteuse Billie Eilish avait elle aussi confié vivre avec le syndrome de Tourette, expliquant avoir commencé à ressentir de petits tics quand elle était enfant. « Pour moi, ils sont très épuisants… », avait-elle confié.

«Le fait que Lewis Capaldi parle de son diagnostic encouragera, espérons-le, d'autres personnes connues du public à faire de même», a déclaré Emma McNally, PDG de Tourette’s Action, selon les propos rapportés par le Guardian.

«Plus il y a de gens qui parlent du syndrome de Gilles de la Tourette, plus il y a de gens qui partagent leurs histoires, mieux c'est. Être diagnostiqué peut être intimidant. Les enfants nouvellement diagnostiqués ont besoin de voir des adultes qui réussissent partager et parler de leur diagnostic, cela leur donnera de l'espoir pour l'avenir», a-t-elle ajouté.

Le syndrome de Tourette est un trouble du système nerveux qui provoque des mouvements répétitifs, des sons ou des tics qui ne peuvent pas être facilement contrôlés. Il toucherait environ une personne sur 2000 en France (entre 0.5 et 1% de la population), et plus souvent les garçons que les filles.