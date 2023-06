Le prince Harry et Meghan Markle officiellement expulsés de Frogmore cottage

Le prince Harry et son épouse Meghan ont libéré leur maison de Frogmore, sur le domaine de Windsor, qu'ils utilisaient lorsqu'ils venaient au Royaume-Uni, a confirmé jeudi le palais de Buckingham.

Le duc et la duchesse de Sussex s'étaient vu demander en mars dernier de faire leurs cartons de leur maison de Frogmore, sur le domaine de Windsor, leur lieu de résidence quand ils se rendaient aux Royaume-Uni, après la parution des mémoires «Le Suppléant», du prince Harry, en janvier dernier, et très critique envers la famille royale.

«Frogmore cottage», maison de plus 400 mètres carrés, appartient à la Couronne britannique et avait été offerte au couple par la reine Elizabeth II pour leur mariage en 2019. Harry et Meghan vivent en Californie depuis qu'ils ont renoncé à leurs obligations royales en 2020. Selon la presse britannique, un arrangement leur permettait de louer Frogmore cottage à l'année. Mais ils y venaient extrêmement rarement depuis leur installation aux Etats-Unis.

Pas d'infos sur le futur occupant

Ils avaient initialement dépensé quelque 2,4 millions de livres (2,78 millions d'euros) pour la rénover, dépenses depuis remboursées par le prince Harry à la Couronne. «Nous pouvons confirmer que le duc et la duchesse de Sussex ont libéré Frogmore cottage», a déclaré un responsable des finances royales, Michael Stevens, à l'occasion de la publication annuelle des dépenses de la monarchie. Il a confirmé que les coûts de la rénovation supportés par le «Sovereign Grant» (budget annuel alloué à la monarchie) avaient été remboursés par les Sussex.

Le palais s'est refusé à dire qui pourrait emménager dans la maison. Selon la presse britannique, le roi Charles III souhaite que son frère Andrew, complètement mis à l'écart depuis des accusations d'agression sexuelle, quitte Royal Lodge sur le domaine de Windsor, propriété qui compte une trentaine de pièces, pour s'installer à Frogmore Cottage, qui compte cinq chambres depuis la rénovation.

Le prince Harry est venu au Royaume-Uni début juin pour témoigner dans un procès intenté contre des tabloïds. Il a aussi passé quelques heures à Londres pour le couronnement de son père en mai.