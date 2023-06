Yves Camdeborde : le chef avoue «être allé plusieurs fois en prison» sur le plateau de «Chez Jordan»

Invité ce jeudi de l’émission «Chez Jordan» sur C8, le chef Yves Camdeborde a révélé avoir eu affaire à la police par le passé et «être allé plusieurs fois en prison».

Yves Camdeborde n’a pas sa langue dans sa poche. Et son franc-parler lui a coûté cher. Sur la plateau de l’émission «Chez Jordan» diffusée sur C8 ce jeudi, le célèbre chef a confié être «déjà allé plusieurs fois en prison». «Enfin, en garde à vue pendant douze heures, mais c’est la prison», a-t-il précisé.

Mais pour quelles raisons le cuisinier de 58 ans s’est-il retrouvé face aux forces de l'ordre ? «Je suis quelqu’un qui vit et qui fait des excès, des bêtises, des provocations pas très intelligentes. J’ai chanté devant l’Élysée et j’ai dit ce que je pensais. (Mais) je n’ai rien dégradé», a-t-il expliqué à Jordan de Luxe. Des faits qui remonteraient à cinq ou six ans, selon l’intéressé, et qui n’ont pas fait la une des magazines people.

Yves Camdeborde est également revenu sur le salaire qu’il touchait, notamment pour ses activités à la télévision, et dévoilé le montant de sa retraite. «Pour une saison entière de 'Master Chef' (quand il était juré, ndlr), je gagnais 15.000 euros pour la saison, et entre 6.000 et 7.000 euros en tant que restaurateur. Aujourd’hui, je n’ai plus de salaire car j’attends ma retraite le 1er janvier 2025. Je devrais percevoir 3.800 euros par mois. C’est une très belle retraite», a-t-il confié.