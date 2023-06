Melanie Lynskey rend un émouvant hommage à Julian Sands

L’actrice de la série «Yellowjackets» Melanie Lynskey a posté un émouvant hommage à Julian Sands, acteur disparu en montagne il ya cinq mois et dont la mort a été confirmée cette semaine.

«Je ne t’oublierai jamais», a ce mercredi écrit Melanie Lynskey, 46 ans, pour saluer la mémoire de Julian Sands, acteur disparu il y a cinq mois et dont la mort, à l'âge de 65 ans, a été confirmée cette semaine.

«Julian Sands. Je t'ai rencontré sur le tournage de 'Rose Red' en 2000. 'Chambre avec vue' était un film que j'avais vu des dizaines de fois, et je t'adorais dedans. J'étais tellement nerveuse que je pouvais à peine te parler», a posté sur Instagram l’actrice de la série Yellowjackets, en légende d’une photo d’elle dansant avec l’acteur.

«Quand je t'ai enfin dit ce que le film et toi signifiaient pour moi, j'ai été frappée par ton humilité, ton absence d'ego et de toute démagogie. J'ai eu l'impression que c'était un film très spécial pour toi mais aussi juste un emploi, dans la longue liste d'emplois intéressants et éclectiques que tu étais si reconnaissant d'avoir eus.»

Une longue amitié

Melanie Lynskey a expliqué qu'elle et Julian Sands sont par la suite rapidement devenus des «amis», et ont souvent échangé des cadeaux et passé du temps ensemble. «Tu m'as acheté tellement de cadeaux, principalement des livres documentaires énormes et intimidants et des CD de musique classique», se souvient-elle. Tu as découvert que je n'étais jamais allée à l'opéra, alors tu es venu chez moi un soir et tu m'a emmenée boire du champagne et passer une soirée à l'opéra. Tu as rigolé quand j'ai bâillé.»

«En retour, je t’ai joué l'intégralité de '2001' de Dr Dre, je t’ai fait parler au téléphone avec mon petit ami en Nouvelle-Zélande et j'ai hésité avec toi sur le fait de choisir entre aller voir Billy Bragg ou Bright Eyes, qui n'étaient tous les deux à Seattle que pour UNE NUIT et je ne savais vraiment pas quoi faire.»

Melanie Lynskey a conclu : «Tu as été aimable, patient et très amusant. Nous nous sommes perdus de vue, mais je n'ai jamais oublié ta gentillesse et je ne t’oublierai jamais. Mon cœur va à ta famille et à tes proches.»

Passionné de randonnée en montagne Julian Sands avait été porté disparu en janvier après une sortie dans les montagnes de San Bernardino près de Los Angeles. Les restes de la star ont été retrouvés par des randonneurs dans la région du mont Baldy et authentifiés cette semaine par la police. Julian Sands est un acteur devenu célèbre dans les années 1980 et 1990. Il est apparu dans des dizaines de films et d'émissions de télévision. Il est notamment connu pour ses rôles dans «Chambre avec vue», «Warlock» et «Leaving Las Vegas».