Robert de Niro en deuil après la mort de son petit-fils de 19 ans

Le petit-fils de Robert de Niro est décédé ce week-end à l’âge de 19 ans. Les circonstances du drame restent à éclaircir.

Une triste nouvelle. L’acteur de 79 ans a perdu son petit-fils Leandro de Niro Rodriguez ce week-end. Le jeune homme, également acteur à l’affiche de «A star is born» et «Cabaret Maxime» en 2018, est décédé à l’âge de 19 ans. Une disparition confirmée par la mère Drena de Niro, adoptée dans les années 1970 par l’interprète de «Taxi Driver» après son mariage avec Diahnne Abbott.

«Mon bel ange doux. Je t'ai aimé au-delà des mots … Tu as été ma joie, mon cœur et tout ce qui a toujours été pur et réel dans ma vie. (…) Tu étais tellement aimé et apprécié et j'aurais aimé que l'amour seul puisse te sauver», a partagé Drena de Niro sur Instagram.

Pour l’heure les raisons de son décès restent encore troubles. Selon TMZ, qui s’est entretenu avec les forces de l’ordre, le jeune homme a été retrouvé, sans vie, dans le fauteuil d’un appartement New yorkais, sans qu’aucun signe ayant conduit à son décès puisse être clairement identifié.

Cette terribe disparition intervient un peu plus d'un mois après que l'acteur de 79 ans, à la tête d'une famille nombreuse, est devenu père pour la septième fois.