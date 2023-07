Charles III de nouveau couronné ce mercredi en Ecosse : comment la cérémonie va-t-elle se dérouler ?

Deux mois après son couronnement à Londres, le roi Charles III va recevoir ce mercredi 5 juillet les joyaux de la couronne écossaise lors d’une cérémonie à Edimbourg.

Charles III va avoir droit à un second couronnement. Ce mercredi 5 juillet, à l’occasion de sa première «Royal Week», la traditionnelle semaine écossaise annuelle du souverain britannique, le nouveau monarque va recevoir la couronne et le sceptre qui font partie des Honneurs d'Ecosse.

Le service national d'action de grâce, auquel assisteront notamment la reine Camilla, le prince William et sa femme Kate Middleton, aura lieu à la cathédrale St Giles. Avant cela, plus d’une centaine de personnes représentant la société écossaise prendront part à 14h15 (heure française) à une procession sur le Royal Mile, la rue principale de la vieille ville, emmenée par le Régiment royal d’Ecosse et sa mascotte, un poney Shetland.

A 14h40 (heure française), ce sera au tour des Honneurs de l’Ecosse de se mettre en route. Sous la surveillance de l’armée et de la police, les plus vieux joyaux de la Couronne britanniques, composés de la couronne d’Ecosse, d’un sceptre et d’une épée nommée d'après la reine Elizabeth, seront amenés du château d'Edimbourg à St Giles.

The Honours of Scotland, informally known as the Scottish Crown Jewels, consist of the Crown of Scotland, the Sceptre and the Sword of State.









There are the oldest Crown jewels in Britain and are normally kept on display in the Crown Room of Edinburgh Castle. pic.twitter.com/fA3QTFqjhh

— Sarahsecret (@sarahdiaryz) July 2, 2023