Les 10 confessions les plus folles des stars sur leur sexualité

Il arrive parfois que les célébrités se mettent à faire des révélations inattendues concernant leur vie intime au cours de leurs interviews. Voici une sélection des 10 confessions les plus folles de stars sur leur sexualité.

Kim Kardashian et Pete Davidson

L’émission de téléréalité «Les Kardashians», diffusée en France sur Disney+, est riche en révélations sur la vie intime de Kim Kardashian et des membres de sa famille. Dans un épisode de la saison 2, la jeune femme de 42 ans a confié avoir souhaité «honorer» sa grand-mère en faisant l’amour avec Pete Davidson devant un feu de cheminée.

«J’étais là : ‘Ma grand-mère m’a toujours dit qu’on n’a pas vraiment vécu si on n’a pas fait l’amour devant un feu de cheminée’. Donc nous avons fait l’amour devant une cheminée, en sa mémoire. Je sais que cela peut paraître un peu sinistre», a-t-elle déclaré devant les caméras de sa propre émission.

Chrissy Teigen et John Legend

Dans un entretien avec le site Cosmopolitan, Chrissy Teigen a raconté qu’elle et son mari, le musicien John Legend, n’ont pas pu s’empêcher de faire l’amour durant un vol long courrier dans lequel ils se trouvaient en première classe. Sans que personne, selon elle, ne s’en aperçoive.

«Nous étions en route vers la Thaïlande pour aller voir mes parents, à bord d’un avion en première classe. Nous étions sous une couverture. Nous n’étions même pas dans un compartiment fermé. Nous méritons une médaille pour ça à mon avis. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de pratique, mais nous gardons un esprit ouvert », avait-elle expliqué.

Eva Longoria

Dans un entretien avec le site Cosmopolitan, Eva Longoria a vanté les mérites de l’épilation brésilienne, et le fait que cela lui permet d’améliorer la puissance de ses orgasmes. «Je ne jure que par ça. Toutes les femmes devraient essayer l’épilation brésilienne au moins une fois. Et après cela, l’acte sexuel qui suivra les pousseront à le refaire», lançait-elle.

Ricky Martin

En 2006, Ricky Martin avait confié au magazine Blender apprécier les «golden shower», cette pratique sexuelle qui consiste à uriner sur son partenaire. «J’aime donner une golden shower. Je l’ai déjà fait sous la douche. C’est tellement sexy, vous savez, quand la température de votre corps et celle de l’eau de la douche sont très différentes», avait-il lancé.

Des propos qui avaient créé la polémique, certains commentateurs conservateurs lui suggérant après coup de quitter sa fondation venant en aide aux enfants dans le besoin. «Je demande le respect pour ma fondation et notre travail», avait réagi le chanteur, indigné que ses propos soient ainsi utilisés pour décrédibiliser son engagement caritatif.

Tori Spelling et Dean McDermott

Invitée du podcast de son mari, Tori Spelling avait confié, en 2019, avoir recours à la décoration génitale pour pimenter sa vie sexuelle avec Dean McDermott. Ce dernier a révèlé trouver très sexy le fait de la voir porter ces bijoux au niveau de ses parties intimes. Tori Spelling précisant toutefois que le couple ne le faisait pas régulièrement en raison du risque d’étouffement.

Un risque que Dean McDermott a cru bon de devoir illustrer par exemple : «Je suis descendu pour lui donner du plaisir, je suis remonté, et j’avais quelque chose de coincer dans mon nez – elle m’a demandé si je m’étais fait un piercing, et j’ai répondu ‘Non, un de tes bijoux intimes s’est décroché’», a-t-il confié.

Anna Faris

Dans son podcast «Unqualified», Anna Faris a avoué apprécier le fait de se déguiser dans sa chambre à coucher afin de pimenter sa vie sexuelle. Elle aime jouer un personnage, pour son plaisir et celui de son partenaire. «Parfois, je mets une perruque et j’incarne une autre personne, parce que je suis comédienne. J’aime faire cela dans des situations romantiques. Cela me permet de satisfaire le plaisir que j’ai à être quelqu’un d’autre, et cela excite mon partenaire», confie-t-elle.

Kurt Russell et Goldie Hawn

Au tout début de leur relation, en 1983, Goldie Hawn et Kurt Russell se sont rendus sur le chantier de la maison que la comédienne était en train de rénover. Où ils ont commencé à faire l’amour jusqu’à ce que la police, pensant tomber sur des intrus, n’intervienne. «Ils nous ont dit d’aller à l’hôtel, ce que nous avons fait. C’était notre premier rendez-vous. C’était très drôle. Je n’arrive pas à croire que cela remonte à si loin», avait raconté le comédien dans le talk-show «Harry» animé par Harry Connick Jr. en 2016.

Dennis Rodman

Dans un entretien avec le magazine américain Vice, Dennis Rodman s’est exprimé sur ses nombreuses conquêtes, ainsi que sur les trois fois où il s’est fracturé le pénis. Un de ses récits les plus marquants se déroulant sur un bateau à Dallas où l’ancienne gloire de la NBA faisait la fête avec une jeune femme.

«Elle et moi avons terminé sur l’énorme lit qui se trouvait à bord. Elle aimait beaucoup le sexe, et voulait tester quelque chose d'original. Elle voulait que je me mette à courir, et que je lui saute dessus. Donc j’ai couru, j’ai sauté… et mon pénis s’est fracturé. Il y avait du sang partout. Elle devenue pâle. Elle a commencé à crier ‘Oh mon dieu. Il est mort. Je l’ai tué’. Alors j’ai tenté de la calmer et je lui ai dit : ‘Non bébé, je me suis brisé la b…’», a-t-il raconté.

Charlie Puth

Lors d’une interview sur ses inspirations, le musicien Charlie Puth a confié avoir écrit la chanson «Marks On My Neck» en plein milieu de ses ébats avec une jeune femme. «J’ai écrit la chanson en plein milieu de nos ébats. Peut-être aurais-je dû me concentrer un peu plus sur elle, mais la mélodie a déboulé dans ma tête. Je me suis retiré, j’ai enregistré quelques notes à la voix, et je suis retourné dans le lit pour terminer ce que nous avions commencé », a-t-il dévoilé.

Chelsea Handler

Invitée de la radio SiriusXM, la comédienne Chelsea Handler a confié pratiquer régulièrement des plans à trois avec son ancien petit ami, Ted Harbert. Leur rencontre avec une femme qui lui plaisait beaucoup a toutefois précipité la fin de leur couple, Chelsea Handler ne pouvant s’empêcher de la fréquenter en dehors du couple.

«J’étais très attirée par cette femme. Je me suis retrouvée avec elle à plusieurs reprises sans le mec avait qui j’étais en couple. C’est à ce moment que j’ai compris que je devais mettre fin à notre relation», explique-t-elle.