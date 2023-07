Alain Delon : qui est Hiromi Rollin, la dame de compagnie poursuivie par les enfants de l’acteur ?

Visée par une plainte déposée ce mercredi 5 juillet par les trois enfants d’Alain Delon, Hiromi Rollin est une femme d’origine japonaise de 66 ans qui s’est occupée de l’acteur après son AVC en 2019. Elle a également travaillé avec lui par le passé.

Une femme de l’ombre. Les trois enfants d’Alain Delon – Anthony, Anouchka et Alain-Fabien – ont déclaré, ce mercredi 5 juillet, par la voix de leur avocat, avoir porté plainte contre la dame de compagnie de leur père pour des faits de harcèlement moral et détournement de correspondances. Qui est cette femme soupçonnée d’abus de faiblesse à l’encontre du comédien de 87 ans ?

D’origine japonaise et âgée de 66 ans, Hiromi Rollin partagerait la vie d’Alain Delon depuis son accident cardio-vasculaire survenu en 2019. Dans une interview accordée à TV5 Monde en 2021, Alain Delon l’avait présentée comme sa «compagne japonaise». «Pendant ma vraie convalescence, j'ai été aidé par une personne, une compagne japonaise que j'ai, qui s'est occupée de moi et qui m'a soigné pendant des mois», avait-il expliqué devant les caméras. Une information qu’il avait confirmée dans une interview accordée à Paris Match la même année.

Le 10 septembre 2021, elle était apparue en compagnie d’Alain Delon aux obsèques de Jean-Paul Belmondo, à l'église Saint-Germain-des-Prés, à Paris. En mai dernier, elle était présente au cinéma Le Vox de Château-Renard pour assister, avec l’acteur, à la projection du film de David Lanzmann, «Jours Sauvages», en présence de Fabien-Alain Delon. Ce dernier avait profité de l’occasion pour poster un cliché de lui et de son père – assis à côté d’Hiromi Rollin – à l’intérieur du cinéma dans une story publiée sur Instagram.

Une longue relation avec Alain Delon

Hiromi Rollin a, semble-t-il, fait son apparition dans la vie d’Alain Delon bien avant son AVC. Selon sa fiche IMDB, elle a travaillé en tant que deuxième assistante réalisateur sur le film «Le Retour de Casanova» en 1992, dans lequel le comédien tenait le premier rôle. Elle est également créditée au générique de la série «Frank Riva» diffusée en 2003 sur France 2, avec Alain Delon en tête d’affiche.

Depuis les années 1980, Hiromi Rollin a travaillé pour de nombreux films et séries en France, notamment « Tenue de soirée » en 1986, «Les Fugitifs » la même année, «Adultère (mode d’emploi)» en 1995, ou encore «Belle Maman» en 1999.

Dans un communiqué partagé sur Twitter par le journaliste de l’AFP qui a relayé l’information concernant l’action en justice menée par les enfants d’Alain Delon (qui est associé à celle-ci), Anthony Delon fait savoir qu'ils ont porté deux plaintes, dont l'une pour «violences volontaires sur personne vulnérable», «harcèlement moral», «abus de faiblesse», «séquestration sur personne vulnérable» et «violences sur un animal».

«Elle n’a de cesse d’isoler Alain Delon de ses proches, de ses amis, et de sa famille, en usant de manœuvres et de menaces. Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés. Elle répond à sa place, en se faisant passer pour lui, elle tente d'intercepter son courrier postal. Elle empêche ses enfants de venir le voir régulièrement, comme ils l’ont pourtant toujours fait. Elle se montre autoritaire, menaçante, allant même jusqu’à maltraiter de façon inacceptable le chien de monsieur Delon», peut-on lire notamment.