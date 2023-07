Britney Spears : la star annonce la sortie prochaine de ses mémoires

Britney Spears sera bientôt de retour… mais dans les librairies. La chanteuse a levé le voile sur la sortie à l’automne de ses mémoires, dans lesquelles elle reviendra sur son parcours chaotique.

Elle promet de raconter toute son histoire. Britney Spears a annoncé ce mardi 11 juillet la sortie le 24 octobre prochain de ses mémoires, baptisées «The woman in me» (La femme en moi).

«Ça arrive. Mon histoire. A mes conditions. Enfin», peut-on lire dans la vidéo postée sur les réseaux sociaux de la star.

Alors que la chanteuse continue d’alimenter la presse malgré ses appels à respecter sa vie privée, elle devrait revenir sur son parcours, de son ascension fulgurante à son procès retentissant contre la tutelle abusive de son père, au cours duquel le monde entier a découvert ses conditions de vie pendant plusieurs années.

«En juin 2021, le monde entier écoutait Britney Spears s'exprimer en audience publique. L'impact du partage de sa voix - de sa vérité - était indéniable, et il a changé le cours de sa vie et de celle d'innombrables autres personnes. The Woman in Me révèle pour la première fois son incroyable parcours et la force qui anime l'une des plus grandes interprètes de l'histoire de la musique pop», peut-on lire sur le site de la maison d’édition Gallery Books. Cette dernière souligne la «franchise» et «l’humour» dont fait preuve la star dans ses écrits.

Publié le 24 octobre, un système de pré-commande est d’ores-et-déjà mis en place. Pour l’heure, on ignore si une version traduite de l’autobiographie sera publiée en France.