Kevin Costner : l'acteur va devoir payer une énorme pension alimentaire à son ex-femme

Un juge américain oblige l’acteur Kevin Costner à payer une pension alimentaire astronomique à son ex-épouse, Christine Baumgartner.

Le verdict est tombé. Dans la guerre qui oppose Kevin Costner et son ex-épouse Christine Baumgartner au sujet de leur divorce, l’acteur de «Yellowstone» va finalement devoir payer une pension alimentaire à plusieurs zéros. L’artiste de 68 ans a été condamné mardi par un juge à verser chaque mois 129.755 dollars, soit près de 118.000 euros, de pension alimentaire à son ex-femme pour subvenir aux besoins de leurs trois enfants, a rapporté Fox News, qui s’est procuré les documents judiciaires.

Une mauvaise nouvelle pour Kevin Costner

Un revers pour l’acteur, qui fin juin avait fait savoir qu’il était prêt à mettre la main au portefeuille à hauteur de 38.000 dollars, soit 34.000 euros, selon TMZ. Le montant fixé par le juge n'atteint toutefois pas les exigences de son ex-femme. Le mois dernier, l'ex-mannequin avait demandé 248.000 dollars, soit un peu plus de 225.000 euros. Elle a finalement obtenu la moitié de la somme réclamée.

Outre cette pension alimentaire astronomique, l’acteur de «Danse avec les loups» est contraint de verser, en prime, 200.000 dollars, soit près de 180.000 euros d’honoraires d'avocat, et 100.000 dollars, soit environ 90.000 euros, en frais supplémentaires, rapporte par ailleurs Fox News.

Le couple devra, par ailleurs, se partager équitablement les dépenses liées à la scolarité, la santé et les activités extrascolaires de leurs deux fils Cayden, 16 ans et Hayes, 14 ans, et de leur fille Grace Avery, 12 ans.

La semaine dernière, Kevin Costner a, en revanche, remporté une victoire majeure dans la bataille que se livre le couple depuis l’annonce de la séparation en mai dernier, après 18 ans de mariage. Alors que son ex-épouse refusait jusqu’à présent de quitter le domicile conjugal, l’acteur avait déposé, fin juin devant le tribunal, une demande afin de la contraindre à déménager de leur demeure de Santa Barbara. L’acteur a eu gain de cause, a rapporté TMZ, il y a quelques jours. Christine Baumgartner a jusqu’au 31 juillet pour partir.