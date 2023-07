Brad Pitt : l'acteur serait très en colère après les moqueries d'Angelina Jolie

Après la nouvelle plainte déposée par les avocats d’Angelina Jolie, accusant Brad Pitt de «pillage» et le considérant comme «un acteur et pas un vigneron», le comédien voit rouge et ne compte pas en rester là.

Pas content du tout. La plainte déposée par les avocats d’Angelina Jolie vendredi fait sortir Brad Pitt de ses gonds. Selon des sources citées par Page Six, l’acteur serait très en colère.

Par conséquent, la star de 59 ans veut plus que jamais expulser l’oligarque russe Yuri Shefler, devenu co-propriétaire du domaine viticole de Miraval depuis qu’Angelina Jolie lui a vendu secrètement la moitié de ses parts en 2021. Opposé à cette vente, Brad Pitt a d’ailleurs attaqué, en février 2022, son ex-épouse en justice. Un nouveau chapitre s’est écrit ces derniers jours dans la guerre que se livre l’ex-couple autour de leur domaine.

La goutte d'eau

Alors que l’acteur a été raillé dans une nouvelle plainte déposée par les avocats d'Angelina Jolie, qualifiant Brad Pitt «d’acteur et non de vigneron, comparant son comportement à celui «d’un enfant gâté» et l’accusant d’avoir «piller les actifs du domaine», Brad Pitt veut définitivement se débarrasser de l’associé qui lui a été imposé par la mère de ses six enfants.

D’autant que selon le journal américain, Brad Pitt avait, par le passé, déjà décliné une offre du magnat de la vodka. Ce dernier a donc, selon les sources de Page Six, approché secrètement Angelina Jolie, qui, en leur vendant ses parts, a signé un accord «vindicatif».

«Brad soutient les gens avec qui il a fait des affaires et il ne cède pas aux intimidateurs», a expliqué cette source.

La guerre entre les deux stars d'Hollywood autour de Miraval est loin d'être terminée. Le couple avait acheté le domaine en 2011 et s'y était marié trois ans plus tard.