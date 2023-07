Mort de Jane Birkin : qui était Kate Barry, sa fille aînée ?

La photographe britannique Kate Barry, fille de l’actrice et chanteuse Jane Birkin, décédée ce dimanche 16 juillet, avait 46 ans lorsqu'elle a chuté du 4e étage de son appartement à Paris en 2013.

Kate Barry est la fille aînée de Jane Birkin, décédée ce dimanche 16 juillet. Née à Londres le 8 avril 1967, son père est le compositeur John Barry, lui-même mort en 2011. On doit à ce dernier les musiques de James Bond, Amicalement vôtre ou encore Out of Africa.

Kate Barry était la demi-sœur des comédiennes Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon. Ses parents se sont séparés peu de temps après sa naissance et c’est auprès de Serge Gainsbourg qu’elle vivra jusqu’à ses treize ans, avant de s’installer chez le cinéaste Jacques Doillon, le nouveau compagnon de sa mère.

De la mode à la photographie

À l’adolescence, Kate Barry a suivi les cours de l'école de la Chambre syndicale de la haute couture parisienne à Paris, dont elle est sortie diplômée à 16 ans (promotion 1984).

C’est pourtant vers la photographie qu’elle s'est tournée progressivement. Sa première commande lui est venue de France Gall pour son premier album sans Michel Berger. À 28 ans, sa carrière a décollé et elle a collaboré pour différentes publications prestigieuses dont Vogue, Elle, Paris Match, Le Figaro Madame ou encore le Sunday Times Magazine.

Discrète et généreuse

Décrite comme une personne discrète et généreuse, Kate Barry était aussi une femme engagée. La cause féministe lui tenant particulièrement à coeur, elle a réalisé bénévolement une série de clichés pour l’association Ni putes ni soumises.

Les femmes constituent d'ailleurs un thème récurrent de son œuvre. Elle les a souvent photographiées en noir et blanc.

Un nouveau drame pour Jane Birkin

Après le décès de Serge Gainsbourg en 1991 mais aussi de son père, survenue à cinq jours d’intervalle et dont elle apprendra la nouvelle pendant les funérailles de l’artiste, la disparition brutale de Kate Barry a été un nouveau drame pour Jane Birkin.

Kate Barry a laissé un fils, Roman, né en 1987.