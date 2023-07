Mort de Jane Birkin : ses filles Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon sortent du silence

Ce lundi soir, au lendemain de la mort de leur mère Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon se sont exprimées via un communiqué dans lequel elles saluent la «bataille acharnée contre la maladie» qu’a menée l'artiste pendant «16 ans».

Jane Birkin n’est plus. La chanteuse, actrice et réalisatrice est décédée ce dimanche 16 juillet à l’âge de 76 ans. Une disparition qui suscite énormément d’émotion et d’hommages.

Dans la soirée de ce lundi 17 juillet, ses deux filles, Charlotte Gainsbourg, née de sa relation avec le chanteur Serge Gainsbourg, et Lou Doillon, fille du cinéaste Jacques Doillon, se sont à leur tour exprimées.

«Jane Birkin s’en est allée après 16 ans d’une bataille acharnée contre la maladie. Depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le merveilleux personnels soignant ont été à ses côtés nuits et jours», peut-on lire dans un communiqué commun transmis à l’AFP.

«Depuis quelques jours, elle marchait de nouveau, était motivée de reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance. Ce premier soir seule, aura été le dernier. Elle l’avait décidé», ont-elles indiqué à propos de leur regrettée mère, dont le corps a été retrouvé dimanche matin à son domicile parisien par son auxiliaire de vie.