Bella Hadid et son petit ami Marc Kalman se sont séparés

La mannequin Bella Hadid et le directeur artistique Marc Kalman ont mis fin à leur relation après deux ans de vie de couple.

C’est fini. Après avoir officialisé leur relation en 2021, la top model Bella Hadid et son petit ami Marc Kalman ont rompu, rapporte Entertainment Tonight. Leur séparation remonterait à quelques mois, puisque le couple n'est plus ensemble depuis le printemps dernier, précise le média américain citant une source : «Ils étaient très amoureux, mais la relation a fini par suivre son cours et ils ont décidé d'en finir. Bella est une personne très gentille, mais elle lutte avec la pression de la célébrité».

Cette rupture intervient par ailleurs alors que Bella Hadid prend actuellement du temps pour soigner la maladie de Lyme dont elle est atteinte, a également précisé leur source, démentant au passage les rumeurs autour d'une admission en cure de désintoxication. «Bella prend un congé bien mérité pour traiter sa maladie de Lyme. Elle n'est pas en cure de désintoxication et n'a jamais eu de problème d'alcool ou de drogue», explique-t-elle, précisant que le couple s'est quitté en bons termes. «Sa séparation avec Marc était amicale».

A nouveau un cœur à prendre

Bella Hadid et Marc Kalman avait officialisé leur relation durant l'été 2021 notamment lors du festival de Cannes. La mannequin, qui a également entretenu, entre 2015 et 2019, une relation entrecoupée de ruptures avec la star The Weeknd, est désormais à nouveau un cœur à prendre.

Pour rappel, Bella Hadid souffre de la maladie de Lyme depuis 2012, comme son frère et sa mère. Cette pathologie incurable transmise par les tiques contraint la mannequin à subir des traitements depuis plusieurs années. Une situation sur laquelle la jeune femme de 26 ans s'était déjà ouverte par le passé.