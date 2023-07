Julian Sands : les causes de la mort de l'acteur restent «indéterminées»

La cause officielle du décès de l'acteur Julian Sands, dont les restes ont été découverts le mois dernier, a été déclarée «indéterminée».

Sa mort restera à jamais un mystère. La cause officielle du décès de Julian Sands a été déclarée «indéterminée» par le département du shérif de San Bernardino, ce lundi 24 juillet.

La dépouille de l'acteur britannique de 65 ans a été découverte à la fin du mois de juin dernier, plus de cinq mois après sa disparition. Le comédien n'était pas revenu d'une randonnée dans la région californienne de Mount Baldy, le 13 janvier.

«La cause est 'indéterminée' en raison de l'état du corps et parce qu'aucun autre facteur n'a été découvert lors de l'enquête du médecin légiste, cela est courant dans ce genre de cas. C'est la décision finale», a déclaré lundi à CNN Mara Rodriguez, responsable communication du shérif du comté de San Bernardino.

Des recherches interrompues en raison de la météo

Les efforts de recherches après sa disparition en janvier avaient été entrepris mais entravés par de mauvaises conditions météorologiques. Ce sont finalement des randonneurs qui ont découvert le corps sans vie de l’acteur.

Julian Sands est devenu célèbre dans les années 1980 et 1990. Il est apparu dans des dizaines de films et d'émissions de télévision. Il est notamment connu pour ses rôles dans «Chambre avec vue», «Warlock» et «Leaving Las Vegas».