Affaire Alain Delon : une perquisition menée au domicile de «sa dame de compagnie» Hiromi Rollin

Le domicile de Hiromi Rollin, la «dame de compagnie» d’Alain Delon, fait ce mercredi l’objet d’une perquisition, a fait savoir un proche de l’enquête à l’AFP.

Poursuivie par les enfants d’Alain Delon notamment pour des faits de «harcèlement moral», Hiromi Rollin, la «dame de compagnie» de l’acteur, a reçu la visite d'enquêteurs ce mercredi 26 juillet à son domicile, a confié un proche de l’enquête à l’AFP.

Cela vient confirmer une information du Parisien qui annonçait ce matin que «les gendarmes de la section de recherche d’Orléans procédaient à une perquisition dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte à la suite des plaintes des enfants de la star». L’artiste japonaise devrait être interrogée dans la foulée en audition libre, ont précisé nos confrères.

Ce 11 juillet, Hiromi Rollin avait écrit au procureur de Montargis pour contester les accusations portées par les enfants de l'acteur et présenter sa version des faits. Dans ce document de 39 pages, elle réfute le terme de «dame de compagnie» sous lequel elle est désignée par Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon. Elle assure qu'elle a rencontré Alain Delon en 1989 lors du tournage d'un film où elle était «assistante réalisatrice» et qu'ils «ont rapidement noué une relation intime».

«A compter de 2006, Mme Rollin s'est installée dans le domicile de Douchy. Ils ont alors vécu ensemble et ont partagé une vie de couple jusqu'à ce qu'elle soit expulsée de ce domicile le 5 juillet 2023», explique le courrier signé par son avocat Yassine Bouzrou.

Mme Rollin relève par ailleurs que l'acteur «ne semble pas avoir déposé de plainte» à son encontre et que les plaintes initiées l'ont été, selon la presse, par ses enfants. «Pourtant, souligne le document, il n'apparaît pas que M. Delon soit placé à ce jour sous une quelconque mesure de protection judiciaire, pouvant justifier que ses enfants déposent plainte pour dénoncer des infractions dont il serait lui-même victime».

Le courrier souligne également que Mme Rollin «a toujours entretenu des relations complexes avec les enfants de M. Delon», qui n'ont «jamais accepté l'existence de (leur) relation amoureuse». L'avocat s'interroge sur les motivations des enfants de l'acteur. «Il est effectivement à craindre que les enfants Delon veuillent s'assurer que l'héritage de leur père leur reviendra intégralement et qu'aucune libéralité n'interviendra au profit de celle qui partage son quotidien, Mme Rollin», écrit-il.

Harcèlement moral et maltraitance animale

Mme Rollin fait l'objet de deux plaintes déposées par les enfants de la star de cinéma. La première plainte, remise par le conseil des trois enfants Delon (Anthony, Anouchka et Alain-Fabien), vise des faits de «harcèlement moral, détournement de correspondances et maltraitance animale», selon le magistrat.

Les enfants y dénoncent «l'attitude dénigrante et agressive» de Mme Rollin à l'encontre d'Alain Delon et de ses enfants, ainsi que «ses agissements tendant à capter à son profit les courriers et messages téléphoniques de celui-ci et les coups portés au chien d'Alain Delon». Selon le parquet, M. Delon s'y associait «par déclaration signée et jointe à la plainte».

Une seconde plainte avait été déposée par le fils aîné, Anthony Delon, dans un commissariat parisien, visant elle aussi Mme Rollin pour des faits de harcèlement moral, violence sur personne vulnérable et abus de faiblesse, notamment.

La justice a ouvert début juillet une enquête préliminaire à l'encontre de Mme Rollin, notamment pour des faits de harcèlement moral, après deux plaintes émanant des trois enfants de la star. En réaction, Mme Rollin a elle-même déposé une plainte le 7 juillet, contestant l'intégralité des faits qui lui sont reprochés.