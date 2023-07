«Combattez le véritable ennemi» : ce jour où Sinéad o'Connor a déchiré la photo du pape Jean-Paul II à la télévision

Sinéad O'Connor est décédée mercredi à l'âge de 56 ans. La chanteuse a vu sa carrière complètement bouleversée le jour où elle a déchiré une photo du pape Jean-Paul II en direct à la télévision.

La famille de Sinéad O'Connor a annoncé mercredi dans un communiqué que la chanteuse était décédée. Frappée par de nombreux drames au cours de sa vie, la star de 56 ans luttait depuis longtemps contre la dépression et l’addiction.

L’interprète de «Nothing Compares 2 U» a notamment marqué les esprits quand un jour de 1992, après la sortie de son troisième album «Am I Not Your Girl ?», elle a déchiré une photo du pape Jean-Paul II lors de sa venue en tant qu’invitée musicale du «Saturday Night Live».

Après avoir interprété la chanson de protestation «War» de Bob Marley en mode a cappella, elle avait détruit la photographie face caméra en lançant : «Combattez le véritable ennemi». Sinéad O'Connor expliquera plus tard que sa performance était une protestation contre les scandales d'abus sexuels au sein de l'Église catholique.



Si pour certains ce geste a été d’un grand courage - les scandales d’abus sexuels au sein de l’Eglise ont été très nombreux à éclater depuis, mais le silence reste encore trop lourd - pour d’autres, il a profondément choqué. Cette performance au SNL aura d’ailleurs un impact négatif immédiat et durable sur la carrière de Sineád O'Connor.

Au fil des ans, la star a répété à plusieurs reprises qu'elle ne regrettait pas, quelle que soit la manière dont cela avait affecté sa carrière. «Je ne regrette pas de l'avoir fait. C'était brillant».



Dans ses mémoires, «Rememberings», l’auteure-compositrice-interprète irlandaise a déclaré qu’elle avait retiré la photo du pontife de l’époque du mur de la chambre de sa mère après la mort de cette dernière.

Avant son apparition au «SNL», O'Connor a «été en colère» après «avoir trouvé de brefs articles enfouis dans les dernières pages des journaux irlandais sur des enfants qui ont été ravagés par des prêtres, mais dont les histoires ne sont pas crues par la police ou les évêques à qui leurs parents le signalent », a-t-elle écrit. «Mon intention a toujours été de détruire la photo du pape de ma mère. Cela représentait des mensonges, des menteurs et des abus.»

Lors de la répétition de sa performance de «War» de Bob Marley, Sinéad O'Connor avait brandi une photo d'un enfant des rues brésilien qui avait été tué par la police, indiquait-elle dans ses mémoires. Mais lors du direct, c’est la photo du pape qu’elle a finalement brandie puis déchirée, suscitant l’indignation d’une partie du public. «Tout le monde veut une pop star, tu vois ? Mais je suis une chanteuse protestataire. J'avais juste des trucs à sortir de ma poitrine», avait-elle ajouté.

Après l'annonce de sa mort mercredi, de nombreux hommages sont apparus sur Internet, dont un de la chanteuse Janelle Monáe qui a écrit sur Twitter : «Combattez le véritable ennemi...»

RIP Sinead O'Connor.





She took a Prince song and made it her own and turned it into one the biggest hits of a new decade.





Took on the church when people were too afraid and knew it could (and would) destroy her career. pic.twitter.com/1D98iAg487

— Danny Deraney (@DannyDeraney) July 26, 2023