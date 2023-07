Kevin Spacey : blanchi par la justice, l’acteur peut-il relancer sa carrière à Hollywood ?

Hollywood rouvrira--t-elle ses bras à Kevin Spacey après que l’acteur déchu a été, ce mercredi à Londres, déclaré non-coupable des accusations d’agressions sexuelles qui pesaient contre lui ?

Ce mercredi 26 juillet, c’est en larmes que Kevin Spacey a accueilli le verdict dans son procès pour agressions sexuelles qui se tenait ce mois-ci à Londres. L'acteur oscarisé d'«American Beauty» a en effet été acquitté de l'ensemble des neufs chefs d'accusation retenus contre lui.

«Mon monde a explosé», avait déclaré le comédien quelques jours plus tôt aux jurés. «Il y a eu une ruée vers le jugement et avant que la première question ne soit posée ou répondue, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu ma réputation - j'ai tout perdu, en quelques jours», avait-il relaté.

La star hollywoodienne avait essayé de contenir ses larmes alors qu'il était assis à la barre des témoins, décrivant comment les premières accusations aux États-Unis en octobre 2017 (lesquelles avaient été suivies par d’autres accusations au Royaume-Uni) avaient créé un effet domino, ruinant sa carrière d’acteur.

Des premières allégations dès 2017

Lorsque les premières allégations avaient émergé, Kevin Spacey avait été banni d’Hollywood. Il avait été rapidement effacé de «All The Money In The World» de Ridley Scott, sorti en décembre 2017 - Christopher Plummer reprenant ses scènes dans la peau du milliardaire John Paul Getty -, et évincé de la série «House of Cards» qui lui avait valu un Golden Globe.

L’année dernière, la star et ses sociétés de production ont été condamnées à payer 31 millions de dollars pour compenser les pertes subies en raison de son limogeage à la suite d'allégations d'inconduite sexuelle sur des membres de l’équipe de la série.

En 2018 et 2019, des accusations criminelles distinctes aux Etats-Unis avaient été abandonnées. En 2022, Kevin Spacey avait aussi été déclaré non coupable lors d'un procès civil à New York. Le verdict de Londres pourra-t-il permettre à l’acteur de reprendre sa carrière ?

Un retour au cinéma indépendant ?

Au lendemain des délibérations, l'avocat des médias Matthew Dando, associé chez Wiggin LLP cité par Sky News, estime que «l'acquittement de Kevin Spacey ne changera pas l'opinion de tout le monde sur ce qui a été dit et rapporté tout au long du procès, mais (que) cela pourrait bien ouvrir la porte à un retour qui aurait autrement été très bien fermée». De son côté, Mark Borkowski, expert en relations publiques et marques célèbres, n'en est pas si sûr.

«Il est certain que le verdict a mis beaucoup de bruit autour de cette affaire derrière lui», a-t-il déclaré, toujours selon les propos rapportés par Sky News. «La question est : 'est-ce que ce verdict permet à Kevin Spacey d'être Kevin Spacey ? D'être cet acteur emblématique qui a plein de talent pour retrouver sa place parmi les A-listers d'Hollywood ?'», s'interroge-t-il.

«Malheureusement non. Nous vivons maintenant dans un monde d'entreprise et collectons des fonds, souscrivons une assurance, tous ces autres facteurs existent sur les réseaux sociaux, où les médias grand public n'ont pas le même pouvoir», apporte-t-il en guise de réponse. De nombreux cinéastes pourraient encore hésiter à travailler avec Kevin Spacey, sachant que tout projet pourrait encore être «entaché par la négativité».

«Kevin Spacey, s'il veut aller de l'avant, s'accrochera à l'espoir qu'il y ait un cinéaste indépendant radical qui n'a peur de rien, qui a un scénario magnifique et un projet remarquable avec un certain nombre d'acteurs qui sont prêts à travailler sur le projet, poursuit Mark Borkowski. Et s'il est repris dans le circuit du cinéma indépendant, vous savez, comment dire, dans des pays comme l'Italie, la France, partout dans le monde où le public n’aurait pas les mêmes perceptions à ce sujet qu'un public américain ou britannique ou allemand, il pourrait y avoir des gens qui pensent, oh, ça a été un succès commercial, pensons au prochain projet».

«Mais ce ne sera pas un film de franchise, ce ne sera pas Disney ou Marvel qui s'en chargera, pense-t-il. C'est juste quelque chose qu'ils trouveraient trop dangereux en termes de publicité négative pour leur marque et certaines des valeurs qu'ils projettent».

L'américain aurait «Des opportunités»

En réalité, de nombreuses personnalités ont réussi à faire un «come-back» à Hollywood après avoir vu leur image ternie. Le cas de Johnny Depp avait récemment posé question, après le grand déballage très peu glorieux lors de son procès contre son ex-épouse Amber Heard, mais qui n’a finalement pas empêché l’acteur de signer de nouveaux contrats.

Persona non grata à Hollywood, Kevin Spacey était jusqu'ici «inemployable», résume Christopher Melcher, un avocat habitué à défendre les célébrités. Mais le verdict de mercredi ouvre bel et bien la porte à son retour, estime-t-il. La star reste un «acteur très populaire», qui a été soutenu par ses fans tout au long de son procès à Londres, et toujours capable d'attirer le public, observe l'expert, soulignant cependant qu'«aucune de ces décisions de casting ne sera prise avec bienveillance», et qu’«il y aura une volonté de gagner de l'argent».

«Beaucoup de gens ont très peur d’être annulés s’ils me soutiennent», avait déclaré Kevin Spacey peu de temps avant l'ouverture de son procès à Londres. L’acteur avait par ailleurs confié avoir déjà des opportunités. «Je sais qu'il y a des gens prêts à m'engager dès que je serai innocenté des charges», avait-il assuré dans un entretien accordé au journal allemand Die Zeit.