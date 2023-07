Adidas : après le scandale Kanye West, la marque vend ses baskets Yeezy au profit d'ONG contre l'antisémitisme

Neuf mois après avoir mis fin à sa collaboration avec le rappeur controversé Kanye West, Adidas annonce qu’elle va écouler son stock de baskets Yeezy et reverser une partie des bénéfices à des ONG luttant contre l’antisémitisme et le racisme.

Détruire la marchandise controversée ou pas, Adidas a choisi. La marque aux trois bandes a annoncé vendredi reprendre au mois d'août la vente partielle de son stock de baskets Yeezy, jadis produites avec Kanye West, et confirmé vouloir reverser une partie des bénéfices à des ONG luttant contre l'antisémitisme et le racisme.

Les produits seront disponibles «à partir du 2 août (et tout au long du mois) avec une diffusion progressive pour aider à gérer la demande», indique l'équipementier sportif allemand dans un communiqué. Une première mise en vente partielle pendant quelques jours en mai de l'abondant stock des fameuses baskets avait suscité une énorme demande, en partie insatisfaite, selon le Financial Times.

La gamme disponible comprendra certains des modèles existants les plus populaires, notamment les Yeezy Boost 350 V2, 500 et 700. Les produits seront disponibles uniquement via les plates-formes numériques, celles d'Adidas et, s'ajoutant par rapport à mai, celles de revendeurs partenaires.

Une Rupture très coûteuse

Adidas a rompu en octobre 2022 sa collaboration avec le rappeur controversé, désormais connu sous le nom de Ye, qui avait fait des remarques à caractère antisémite. Restait sur ses étagères un stock de chaussures équivalent à 1,2 milliard d'euros de ventes. Entre l'option de détruire ou de céder ce trésor au fil de l'eau, la deuxième option a été choisie.

Deux ONG vont, comme en mai, recevoir une partie des bénéfices dégagés lors de l'opération : l'Anti-Defamation League (la Ligue anti-diffamation, ndlr) dont le but est de lutter contre toute forme d'antisémitisme, ainsi qu'une ONG créée par Philonise Floyd, frère de George Floyd, mort sous le genou d'un policier blanc en mai 2020 à Minneapolis (USA) lors de son arrestation. Le groupe allemand a par ailleurs annoncé s'être associé à la Fondation Robert Kraft pour combattre l'antisémitisme (FCAS). Des épinglettes carrées bleues seront rajoutées aux produits vendus par Adidas en Amérique du Nord.

Le stock de chaussures est aujourd'hui valorisé 400 millions d'euros - coût de production - soit 100 millions d'euros de moins qu'avant le mois de mai. Ce qui laisse penser qu'un cinquième du stock a été écoulé lors de la première vente.

Le bénéfice estimé, non communiqué, a été tel qu'Adidas a revu en hausse sa prévision de résultat d'exploitation (Ebit) sur l'année, avec une perte désormais attendue ramenée à 450 millions d'euros, contre 700 millions d'euros anticipés avant.

Développée depuis 2014, la collection de baskets Yeezy avait connu un succès phénoménal qui avait contribué à rendre Ye milliardaire.