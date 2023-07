Affaire Alain Delon : Hiromi Rollin contre-attaque et porte plainte contre les enfants de l'acteur

Visée par des plaintes signées par les enfants d’Alain Delon, Hiromi Rollin contre-attaque. Elle a ce 28 juillet au matin à son tour déposé plainte à leur encontre pour «violences, vol et dénonciation calomnieuse».

Accusée par Anouchka, Alain-Fabien et Anthony Delon de «harcèlement moral», «détournement de correspondance»,«violences sur personne vulnérable» et «maltraitance animale», Hiromi Rollin, que ces derniers présentent comme «la dame de compagnie» de leur père Alain Delon, vient à son tour de saisir la justice.

Alors qu’une enquête préliminaire a été ouverte, et qu’une perquisition a été menée à son domicile ce 26 juillet, Hiromi Rollin, qui a ce même jour été entendue pendant six heures par les enquêteurs et affirme être bien plus que la dame de compagnie d’Alain Delon, a déposé plainte contre les enfants de l’acteur pour violences, vol et dénonciation calomnieuse.

La plainte dénonce notamment «les enfants Delon comme étant les instigateurs de violences infligées à Hiromi Rollin par leurs agents de sécurité, le 5 juillet 2023», lorsque celle-ci avait été expulsée de la propriété de l'acteur à Douchy-Montcorbon (Loiret), écrit le procureur de la République de Montargis dans un communiqué.

Alain Delon avait présenté, en 2021, Mme Rollin comme sa «compagne japonaise» dans un documentaire sur TV5 Monde et louait sa présence «tout au long de (sa) convalescence». Elle a été aperçue à ses côtés lors des obsèques de son complice de cinéma, Jean-Paul Belmondo, en septembre 2021 et l'a accompagné au printemps à l'avant-première d'un film de son fils Alain-Fabien.

Une défense de 39 pages

La sexagénaire, qui a travaillé comme assistante à la réalisation pour plusieurs films dans les années 1980 et 1990, a présenté sa version des faits dans un documents de 39 pages envoyé au procureur de Montargis et que l'AFP a pu consulter.

Elle y réfute le terme «dame de compagnie», évoquant plutôt «une relation intime» avec l'acteur rencontré en 1989 lors du tournage d'un film. Elle explique notamment s'être installée dans la propriété loirétaine en 2006 pour «une vie de couple».

Hiromi Rollin assure également que les enfants de la star n'ont «jamais accepté l'existence de (leur) relation amoureuse».