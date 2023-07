Elon Musk félicite son ex-femme qui vient d'annoncer ses fiançailles avec un acteur

Elon Musk a réagi à l’annonce des fiançailles de son ex-femme Talulah Riley avec l’acteur Thomas Brodie-Sangster.

Thomas Brodie-Sangster et Talulah Riley seront bientôt mari et femme. Les deux acteurs ont annoncé la nouvelle dans des messages postés sur les réseaux sociaux.

Brodie-Sangster, qui a joué dans «Love Actually» à l'âge de 13 ans, a fait référence à la comédie romantique culte dans sa publication Instagram.

Talulah Riley a de son côté partagé la bonne nouvelle avec une photo d'elle et de Brodie-Sangster en train de se câliner. Elle a écrit : «Très heureuse de partager qu'après deux ans de relation, Thomas Brodie-Sangster et moi sommes fiancés !»

Elon Musk, qui a été marié puis divorcé de l'actrice britannique de 14 ans sa cadette à deux reprises, d'abord de 2010 à 2012, puis de 2013 à 2016, a félicité son ex-femme sur la plate-forme Twitter qu’il a récemment rebaptisée X.

Il a répondu à son annonce en tweetant : «Félicitations !» Il a également ajouté un emoji cœur rouge.

Very happy to share that after two years of dating, Thomas Brodie Sangster and I are engaged! pic.twitter.com/NipyXtsDV0

— Talulah Riley (@TalulahRiley) July 27, 2023