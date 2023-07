Michelle Yeoh et Jean Todt se sont mariés

Après vingt ans de relation, l’actrice oscarisée Michelle Yeoh et son compagnon français de longue date, Jean Todt, se sont mariés ce jeudi 27 juillet.

Ils n’ont pas voulu brûlé les étapes, c’est le moins que l’on puisse dire… Fiancés depuis 2004, l’actrice malaisienne Michelle Yeoh et l’ancien pilote français Jean Todt, se sont (enfin) dit «oui pour la vie» ce jeudi.

Le mariage a eu lieu à Genève, en Suisse. «Nous nous sommes rencontrés à Shanghaï, le 4 juin 2004. Le 26 juillet 2004, JT (Jean Todt, NDLR) a proposé à MY (Michelle Yeoh, NDLR) de l'épouser et elle a dit OUI ! Aujourd'hui, après 6.992 jours, le 27 juillet 2023 à Genève, entourés d'une famille et d'amis aimants, nous sommes si heureux de célébrer ensemble ce moment spécial !», peut-on lire sur le faire-part pris en photo par Felipe Massa.

Le pilote brésilien a également partagé des clichés de la cérémonie sur lesquels on peut notamment voir l’actrice avec l’Oscar qu’elle a reçu cette année pour son rôle dans le film «Everything Everywhere All At Once»

Jean Todt, récemment retraité de la présidence de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), avait rencontré Michelle Yeoh lorsqu'il était encore directeur de l'écurie Ferrari, en 2004. Il avait confié dans «En Aparté», sur Canal+, qu’il avait été frappé par la beauté de l’actrice lorsqu’il l’avait rencontrée pour la première fois.

L’histoire autour de ce coup de foudre raconte que c’est grâce à Michael Schumacher qu’il a par la suite réussi à entrer en contact avec celle peut désormais appeler son épouse.