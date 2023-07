Sinéad O'Connor : les instructions très précises qu'elle a laissées à ses enfants

La chanteuse Sinéad O’Connor, décédée mercredi à l’âge de 56 ans, avait laissé des instructions très précises à ses enfants sur ce qu’ils devaient faire en priorité si elle venait à mourir.

Mettre ses enfants à l’abri du besoin et protéger son art. Sinéad O’Connor avait pris les devants pour que ses héritiers ne soient pas devancés par les maisons de disques après sa mort. La légendaire chanteuse et musicienne irlandaise, décédée ce mercredi 26 juillet à l'âge de 56 ans, avait laissé à ses enfants la marche à suivre le jour où elle décèderait.

Dans une interview accordée à People en 2021, Sinéad O’Connor avait révélé qu’elle leur avait depuis leur plus jeune âge donné l’ordre d’appeler son comptable avant les services d’urgence si elle venait à décéder. «Les artistes ont beaucoup plus de valeur lorsqu’ils sont morts que lorsqu’ils sont vivants. Tupac a sorti bien plus d’albums depuis sa mort qu’il n’en a jamais sorti de son vivant. C’est un peu grossier ce que font les maisons de disques», avait-elle déclaré pour justifier cette précaution.

«C’est pour cette raison que j’ai toujours dit à mes enfants, depuis qu’ils sont tout petits : ‘Si votre mère tombe raide morte demain, avant d’appeler le 911, appelez mon comptable et assurez-vous que les maisons de disques ne commencent pas à sortir mes disques sans vous dire où se trouve l’argent».

Elle s’était d’ailleurs montrée très hostile à l’idée que des chansons pas encore commercialisées soient exploitées après sa mort. Elle avait pris pour exemple Prince (qui avait écrit son tube «Nothing Compares 2 U»). «Tous les musiciens ont des chansons qui les gênent vraiment et qui sont merdiques. Nous ne voulons pas que quelqu’un les entende. Prince était quelqu’un qui publiait toutes les chansons qu’il avait enregistrées, donc si certaines d’entre elles n’ont pas été rendues publiques, cela signifie qu’il ne voulait vraiment pas qu’elles le soient. Je ne supporte pas que des gens ‘violent’ son coffre-fort.»

De même, elle avait montré son aversion farouche pour l’utilisation de chansons à titre posthume à des fins publicitaires. Elle avait pris pour exemple celui de «Let’s Go Crazy» de Prince, utilisée après sa mort pour une publicité pour une carte de crédit. «Je pense qu’il se retournerait dans sa tombe», avait-elle déclaré.

Sinéad O’Connor était la mère de quatre enfants, Jake né en 1987, Roisin née en 1996, Shane né 2005 (qui s’est suicidé en 2002) et Yeshua né en 2006.