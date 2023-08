L'actrice de la série «Notre Belle Famille» Suzanne Somers évoque sa nouvelle bataille contre le cancer

Suzanne Somers, actrice connue pour son rôle dans la sitcom des années 1990 «Notre belle famille», lutte de nouveau contre un cancer.

A 76 ans, l’actrice Suzane Somers livre de nouveau un combat contre un cancer. Alors que ses fans s’inquiétaient de ne plus la voir dans l’émission qu’elle anime sur Facebook, son mari, Alan Hamel, a ce lundi 31 juillet révélé à Page Six qu’elle affrontait des problèmes de santé.

Le producteur a commencé par féliciter sa femme pour sa bravoure dans sa lutte contre le cancer, une maladie qui l’a affectée à plusieurs reprises dans sa vie. Connue pour son rôle dans «Notre Belle Famille» - une sitcom très populaire dans laquelle elle jouait au côté de Patrick Duffy dans les années 1990 - Suzanne Somers avait en effet déjà fait face à un cancer du sein dans la vingtaine, puis dans la cinquantaine.

Je vis avec le cancer depuis mes 20 ans. Suzanne Somers, dans le Daily Mail

«Elle a une fois de plus fait face à un cancer, a déclaré son époux. Le 6 juin, les médecins lui ont annoncé qu’elle était en rémission, mais le cancer est délicat et nous allons maintenant suivre de près tout ce qui se passe», a-t-il ajouté.

Suzanne Somers a ensuite elle-même confirmé sa rechute au Daily Mail. «Je vis avec le cancer depuis mes 20 ans. Et chaque fois que cet enf**** apparaît, je continue à le repousser. Je fais de mon mieux pour ne pas laisser cette maladie insidieuse me contrôler», a-t-elle confié. «Comme n'importe quel patient atteint d'un cancer, quand vous entendez ce redoutable ‘C'est de retour’, vous avez un trou dans l'estomac. Ensuite, je mets mon équipement de combat et je pars en guerre», a-t-elle poursuivi. «C'est un champ de bataille familier pour moi, et je suis très dure.», a-t-elle souligné.

Dans son combat, elle peut compter sur le soutien infaillible de ses proches et en particulier de son époux, dit-elle. «Mon cancer a affecté toute ma famille et une fois qu’il m’a frappée dans ma vingtaine, Alan et moi sommes devenus encore plus proches et chaque instant de chaque jour est devenu précieux. Nous n’avons pas passé un seul jour l’un sans l’autre depuis plus de 42 ans.»