Mort d'Angus Cloud : les stars de la série «Euphoria» et de nombreuses personnalités rendent hommage à l'acteur décédé à l'âge de 25 ans

​L'acteur américain Angus Cloud, est décédé ce 31 juillet, à seulement 25 ans. Ses partenaires dans la série «Euphoria» ainsi que de nombreuses personnalités, à l'instar de Drake et Questlove, lui rendent hommage.

Hollywood est sous le choc de la mort soudaine d'Angus Cloud. L'acteur est décédé ce lundi à l'âge de 25 ans. Le jeune homme incarnait le trafiquant de drogue Fezco «Fez» O'Neill dans la série de HBO à succès «Euphoria».

TMZ a rapporté que la mère d'Angus Cloud avait appelé les secours juste avant midi pour signaler une «overdose possible» au domicile familial d'Oakland. Angus Cloud y séjournait depuis son retour aux États-Unis après les funérailles de son père une semaine plus tôt en Irlande. TMZ a cité une source proche de la famille comme leur ayant dit qu'il «avait lutté contre de graves pensées suicidaires» à la suite de la perte de son père.

Dans une déclaration écrite relayée par la presse américaine, le créateur d'«Euphoria», Sam Levinson, a commenté : «Il n'y avait personne comme Angus. Il était trop spécial, trop talentueux et bien trop jeune pour nous quitter si tôt. Il a également lutté, comme beaucoup d'entre nous, contre la dépendance et la dépression. J'espère qu'il savait combien de cœurs il a touchés. Je l'aimais. Je l'aimerai toujours. Repose en paix et que Dieu bénisse sa famille.»

«Il faisait partie de la famille HBO»

HBO a publié une déclaration via le compte Twitter «Euphoria» : «Nous sommes incroyablement attristés d'apprendre le décès d'Angus Cloud. Il était extrêmement talentueux et faisait partie de la famille HBO et Euphoria. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses amis et à sa famille pendant cette période difficile.»

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc — euphoria (@euphoriaHBO) July 31, 2023

Javon Walton, qui jouait le jeune frère de Fez, Ashtray, a partagé une photo de lui et d'Angus se serrant dans ses bras sur le plateau de la série avec la légende : «Repose-toi bien mon frère.»

Colman Domingo et Kathrine Narducci, qui jouent respectivement Ali Muhammad et la grand-mère de Fez, ont également publié des hommages.

Alexa Demie, qui joue le rôle de Maddy Perez, a envoyé un simple emoji de cœur brisé.

Mason Shea Joyce, qui a joué un jeune Fez dans des scènes de flashback, a ajouté : «Angus avait un sourire vraiment doux et une âme généreuse. Il était gentil et solidaire, jamais trop occupé pour une conversation rapide ou un discours d'encouragement. C'était un honneur de jouer le jeune Fezco».

Paula Marsh, qui joue la mère du personnage incarné par Jacob Elordi, a déclaré à People : «Il était gentil et gracieux et tellement unique. Vous ne pouviez pas le quitter des yeux (...) Quelle chance nous avons tous eu d'avoir été témoins de son travail. C'était au-delà de la vérité, à chaque putain de prise. Mon cœur me fait mal.»

Drake, un producteur exécutif sur «Euphoria», a publié une story Instagram qui disait simplement, «bonne âme» en légende d’une photo.

Questlove a écrit sur Instagram : «Fez était le centre spirituel d''Euphoria' et certainement mon personnage préféré dans la série. Amitiés à toute sa famille et à ceux qui l'ont connu. #AngusCloud»

«S'il te plaît, rappelle-toi à quel point tu es aimé», a twitté la star de «West Side Story», Rachel Zegler.

Gigi Hadid a également posté un hommage à Angus Cloud avec qui elle avait travaillé pour une campagne de Ralph Lauren Fragrances. Partageant la vidéo en story, elle a écrit : «Je viens de voir la nouvelle de la perte d'Angus. Je n'ai eu l'occasion de travailler avec lui que quelques fois, mais j'ai tout de suite été attirée par son esprit gentil et doux», a écrit la mannequin.

Au casting de la saison 3

La famille de Cloud a confirmé son décès ce 31 juillet. «C'est avec le cœur le plus lourd que nous avons dû dire au revoir à un humain incroyable aujourd'hui», lit-on dans le communiqué de la famille. «En tant qu'artiste, ami, frère et fils, Angus était spécial pour nous tous à bien des égards. La semaine dernière, il a enterré son père et a lutté intensément avec cette perte. Notre seul réconfort est de savoir qu'Angus est maintenant réuni avec son père, qui était son meilleur ami. Angus était ouvert sur sa bataille contre la santé mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne devraient pas se battre seuls en silence. Nous espérons que le monde se souviendra de lui pour son humour, ses rires et son amour pour tout le monde. Nous demandons la confidentialité en ce moment car nous traitons toujours cette perte dévastatrice.»

Dans «Euphoria», Cloud jouait le trafiquant de drogue Fez, dont le personnage est devenu un élément central de l'intrigue de la saison 2. (attention spoilers) Bien qu'à la fin de cette saison, il ait subi une blessure par balle à l'abdomen lors d'une descente de police, il était annoncé au casting de la saison 3. Le tournage de cette dernière a été repoussé indéfiniment en raison des doubles grèves des acteurs et scénaristes à Hollywood. Le jeune acteur était aussi annoncé dans «Your Lucky Day, Freaky Tales» et un autre film encore sans titre pour Universal Pictures.

Angus Cloud n'avait aucune expérience d'acteur lorsqu'il avait été repéré dans une rue de Brooklyn, pour son rôle dans «Euphoria». «J'ai vraiment pensé qu'il pourrait s'agir d'une sorte d'arnaque», avait-il déclaré à i-D. «Ensuite, ils m'ont m'ont montré le rôle, et cela avait plus de sens. Parce que dans mon esprit j'étais comme : 'ils m'ont trouvé parce que j'ai l'air de pouvoir être une star ?' Mais non, en fait c'est parce que j'ai l'air de pouvoir être un trafiquant de drogue.» ​